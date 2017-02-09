МВД введет услугу выдачи международных водительских удостоверений

«Уже на этой неделе мы запустим услугу международных водительских удостоверений. Это новая услуга, никогда в МРЭО они ни оказывались. Международные водительские права — это не очень симпатичные книги, похожи примерно на наш военный билет. Такими правами можно пользоваться везде в мире. В них вписываются категории, прописывается на нескольких языках имя и фамилия. Эта услуга сегодня востребована. Очень много спрашивают и хотят оформить себе такие права. В первую очередь международное водительское удостоверение является очень актуальным для наших граждан, работающих за рубежом и тех, которые имеют вид на жительство за пределами Украины. Их можно получить только при наличии пластикового национального водительского удостоверения», — заявил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, информирует «Укринформ».

Он подчеркнул, что подобные документы будут выдаваться исключительно в сервисных центрах МВД на территории Украины.

«Если же человек находится за границей, то решить вопрос с правами нашим будет возможно через процедуру обмена в тех странах, с которыми у нас подписано межправительственное соглашение о взаимном признании и обмене водительских прав. Такие договоры у нас уже подписаны с Италией, Испанией. Сейчас мы инициировали подписание соглашений еще с 7 странами, но будем расширять географию. Это очень актуально для наших граждан, проживающих за пределами Украины. Только за 2016 год более тысячи наших граждан, проживающих в Италии, обратились за заменой водительского удостоверения», — сообщил Криклий.

Напомним, что в Министерстве внутренних дел планируют пересмотреть ценовую политику на услуги, связанные с получением водительских прав и регистрацией автомобиля.