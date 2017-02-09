Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Путин объяснил удар российских ВКС по турецким военным в Сирии
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
18:28 (мск), источник: Ipress.ua

МВД введет услугу выдачи международных водительских удостоверений

В Министерстве внутренних дел планируют на текущей неделе запустить услугу по выдаче международных водительских удостоверений.

Источник: Ipress.ua

«Уже на этой неделе мы запустим услугу международных водительских удостоверений. Это новая услуга, никогда в МРЭО они ни оказывались. Международные водительские права — это не очень симпатичные книги, похожи примерно на наш военный билет. Такими правами можно пользоваться везде в мире. В них вписываются категории, прописывается на нескольких языках имя и фамилия. Эта услуга сегодня востребована. Очень много спрашивают и хотят оформить себе такие права. В первую очередь международное водительское удостоверение является очень актуальным для наших граждан, работающих за рубежом и тех, которые имеют вид на жительство за пределами Украины. Их можно получить только при наличии пластикового национального водительского удостоверения», — заявил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, информирует «Укринформ».

Он подчеркнул, что подобные документы будут выдаваться исключительно в сервисных центрах МВД на территории Украины.

«Если же человек находится за границей, то решить вопрос с правами нашим будет возможно через процедуру обмена в тех странах, с которыми у нас подписано межправительственное соглашение о взаимном признании и обмене водительских прав. Такие договоры у нас уже подписаны с Италией, Испанией. Сейчас мы инициировали подписание соглашений еще с 7 странами, но будем расширять географию. Это очень актуально для наших граждан, проживающих за пределами Украины. Только за 2016 год более тысячи наших граждан, проживающих в Италии, обратились за заменой водительского удостоверения», — сообщил Криклий.

Напомним, что в Министерстве внутренних дел планируют пересмотреть ценовую политику на услуги, связанные с получением водительских прав и регистрацией автомобиля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Российская авиация нанесла авиудар по турецких военных: есть погибшие
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Британские истребители поднялись на перехват бомбардировщиков РФ
Российские биатлонисты завоевали бронзу на чемпионате мира
ФССП предупредила россиян о мошеннических письмах о псевдодолгах
В Госдуме предлагают давать ребенку двойную фамилию при рождении
Эйфелеву башню обнесут стеклянной стеной
Продуктовые талоны обойдутся государству в 100 миллиардов рублей
Спорт
Сборная России стартует на Шведских играх домашним матчем 9 февраля сборная России по хоккею стартует на третьем этапе Еврохоккейтура, Шведских играх, причем первый матч против Финляндии проведет на домашнем льду
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
Незаконные дачи на Рублевке будут искать дронами
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь