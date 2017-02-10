Депутатский мандат Михаила Шатилова в региональном парламенте передали Андрею Тайгу

Полномочия Михаила Шатилова как депутата Законодательного Собрания Нижегородской области были прекращены по его собственному желанию 26 января. Как рассказала председатель нижегородского избиркома Оксана Кислицына, претендента на депутатское кресло известят о решении избиркома, и он должен будет в течение пяти дней сложить с себя полномочия, не совместимые со статусом депутата, сообщить об этом, и тогда будет возможно зарегистрировать его как депутата Законодательного собрания. На данный момент Андрей Тайг занимает пост гендиректора строительной компании, построившей в Нижнем Новгороде несколько крупных торговых центров.