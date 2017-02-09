Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, стороны обсудили сирийскую проблематику, сообщает
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, стороны обсудили сирийскую проблематику, сообщает
«Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой республики Реджепом Эрдоганом. Продолжен обмен мнениями по ключевым аспектам кризисной ситуации в Сирии в контексте совместной борьбы с международным терроризмом», — говорится в сообщении.
В ходе разговора Путин выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель нескольких турецких военнослужащих в районе города
Ранее в среду генштаб Турции сообщил, что четверо турецких военных погибли и 15 получили ранения в результате перестрелки с боевиками ИГ (запрещена в РФ) на севере Сирии.
Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию «Щит Евфрата» против боевиков террористической группировки ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город