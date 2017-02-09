Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

«Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой республики Реджепом Эрдоганом. Продолжен обмен мнениями по ключевым аспектам кризисной ситуации в Сирии в контексте совместной борьбы с международным терроризмом», — говорится в сообщении.

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В ходе разговора Путин выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель нескольких турецких военнослужащих в районе города Эль-Баб, сообщает пресс-служба.

Ранее в среду генштаб Турции сообщил, что четверо турецких военных погибли и 15 получили ранения в результате перестрелки с боевиками ИГ (запрещена в РФ) на севере Сирии.