Мирончик: для исключения Беларуси из ОДКБ нет оснований
Министерство иностранных дел Беларуси назвало безосновательными предложения некоторых армянских депутатов исключить страну из состава ОДКБ.
Министерство иностранных дел Беларуси назвало безосновательными предложения некоторых армянских депутатов исключить страну из состава ОДКБ.
Об этом заявил на прошедшем 9 февраля брифинге начальник управления информации —
Беларусь и Армения являются дружественными странами и партнерами по интеграционным объединениям, в том числе в ОДКБ, считает представитель МИД.
— Участие или неучастие в Договоре о коллективной безопасности носит сугубо добровольный характер и является собственным суверенным выбором того или иного государства. Как вы знаете, Беларусь свой выбор сделала. Предложения об исключении из ОДКБ и тому подобном лишены каких-либо юридических оснований.
А что касается
Тем не менее я хочу подчеркнуть, что МИД Беларуси, отвечающий за реализацию внешней политики страны, подтверждает нашу неизменную приверженность дружественным, союзническим отношениям с Россией и рассчитывает на встречный конструктивный подход при поиске развязок по имеющимся проблемным моментам.