Мирончик: для исключения Беларуси из ОДКБ нет оснований

Беларусь и Армения являются дружественными странами и партнерами по интеграционным объединениям, в том числе в ОДКБ, считает представитель МИД.

Об этом заявил на прошедшем 9 февраля брифинге начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

— Участие или неучастие в Договоре о коллективной безопасности носит сугубо добровольный характер и является собственным суверенным выбором того или иного государства. Как вы знаете, Беларусь свой выбор сделала. Предложения об исключении из ОДКБ и тому подобном лишены каких-либо юридических оснований.

А что касается белорусско-российского аспекта, то в последнее время между сторонами возникали определенные различия в понимании путей решения актуальных вопросов двухсторонней повестки.

Тем не менее я хочу подчеркнуть, что МИД Беларуси, отвечающий за реализацию внешней политики страны, подтверждает нашу неизменную приверженность дружественным, союзническим отношениям с Россией и рассчитывает на встречный конструктивный подход при поиске развязок по имеющимся проблемным моментам.