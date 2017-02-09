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18:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Японцы вложат 30 млн рублей в установку в Воронеже «умных светофоров»

Установка «умных светофоров» на Московском проспекте обойдется ориентировочно в 34 млн рублей. Об этом рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в мэрии в четверг, 9 февраля.

Часть средств в запуск новой системы управления дорожным движением, которая станет одним из пяти российско-японских пилотных проектов в Воронеже, вложит муниципалитет.

Городской бюджет возьмет на себя расходы по установке опор для светофорных объектов (комплексов из нескольких светофоров, регулирующих движение на отдельном перекрестке). Стоимость работ оценили в 4 млн рублей. Еще 30 млн вложит японская сторона в оборудование перекрестков собственно «умными светофорами». По прогнозам разработчиков, внедрение системы позволит снизить на 20% загрузку одной из главных магистралей города без строительства развязок и дополнительных дорог.

Установкой светофорой займется одна из двух компаний — Kyosan Electric или Nomura Research Inst, окончательный выбор сделает японская сторона.

Сроки начала работ в мэрии уточнить не смогли: их определит японский инвестор. Работы должны завершиться 31 августа 2017 года. На Московском проспекте и улице Плехановская — на отрезке от памятника Славы до улицы Кольцовская — установят десять светофорных объектов из 145 «умных светофоров».

Согласно проекту, светофоры будут работать в зависимости от плотности автомобильного потока, гибко управляя загруженностью улиц. Эффективность работы системы городские власти будут оценивать несколько месяцев. Если эффект от внедрения системы будет положительным, опыт распространят на весь Воронеж.

В Воронеже работают 249 светофорных объектов, 1,5 тыс. обычных светофоров и один «умный» — на пересечении улиц Шишкова и 45 Стрелковой дивизии. На загруженных транспортом улицах — Плехановской, Ворошилова, Антонова-Овсеенко, Ленинском проспекте — действует автоматическая система светофорного регулирования «зеленая волна».

Контекст

Решение транспортных проблем Воронежа станет одним из пяти совместных российско-японских пилотных проектов по созданию комфортной городской среды, реализацию которых обсудили на совещании в правительстве области совместно с японской стороной 3 февраля. В перечень вошло также внедрение практики строительства комфортного энергоэффективного жилья и реновация городской системы водоснабжения. Первых результатов российско-японская рабочая группа намерена достичь уже к осени. В сентябре 2017 года о них доложат президенту Владимиру Путину и премьер-министру Японии Синдзо Абэ.

Соглашение о сотрудничестве 4 ноября 2016 года подписали в Москве руководители министерства экономического развития России и министерства экономики, промышленности и торговли Японии. В середине ноября японские и российские специалисты провели заседание в Токио, на котором определили ключевые направления работы. Наряду с Воронежем городом-моделью для запуска совместных пилотных проектов по улучшению качества городской среды стал Владивосток.

Справка РИА «Воронеж»

Интеллектуальная система контроля дорожного движения, так называемые «умные светофоры», с помощью специальных датчиков собирает информацию о ситуации на перекрестках и анализирует ее в едином центре. На основании полученных данных компьютерная программа формирует прогноз дальнейшего развития ситуации на дороге и в соответствии с ним координирует работу светофоров. Если система зафиксировала высокую загруженность дорог в одном из направлений, зеленый свет для автомобилей горит дольше. Такой подход обеспечивает максимальную пропускную способность на каждом перекрестке.

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