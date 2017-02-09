Японцы вложат 30 млн рублей в установку в Воронеже «умных светофоров»
Установка «умных светофоров» на Московском проспекте обойдется ориентировочно в 34 млн рублей. Об этом рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в мэрии в четверг, 9 февраля.
Установка «умных светофоров» на Московском проспекте обойдется ориентировочно в 34 млн рублей. Об этом рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в мэрии в четверг, 9 февраля.
Часть средств в запуск новой системы управления дорожным движением, которая станет одним из пяти
Городской бюджет возьмет на себя расходы по установке опор для светофорных объектов (комплексов из нескольких светофоров, регулирующих движение на отдельном перекрестке). Стоимость работ оценили в 4 млн рублей. Еще 30 млн вложит японская сторона в оборудование перекрестков собственно «умными светофорами». По прогнозам разработчиков, внедрение системы позволит снизить на 20% загрузку одной из главных магистралей города без строительства развязок и дополнительных дорог.
Установкой светофорой займется одна из двух компаний — Kyosan Electric или Nomura Research Inst, окончательный выбор сделает японская сторона.
Сроки начала работ в мэрии уточнить не смогли: их определит японский инвестор. Работы должны завершиться 31 августа 2017 года. На Московском проспекте и улице Плехановская — на отрезке от памятника Славы до улицы Кольцовская — установят десять светофорных объектов из 145 «умных светофоров».
Согласно проекту, светофоры будут работать в зависимости от плотности автомобильного потока, гибко управляя загруженностью улиц. Эффективность работы системы городские власти будут оценивать несколько месяцев. Если эффект от внедрения системы будет положительным, опыт распространят на весь Воронеж.
В Воронеже работают 249 светофорных объектов, 1,5 тыс. обычных светофоров и один «умный» — на пересечении улиц Шишкова и 45 Стрелковой дивизии. На загруженных транспортом улицах — Плехановской, Ворошилова,
Контекст
Решение транспортных проблем Воронежа станет одним из пяти совместных
Соглашение о сотрудничестве 4 ноября 2016 года подписали в Москве руководители министерства экономического развития России и министерства экономики, промышленности и торговли Японии. В середине ноября японские и российские специалисты провели заседание в Токио, на котором определили ключевые направления работы. Наряду с Воронежем
Справка РИА «Воронеж»
Интеллектуальная система контроля дорожного движения, так называемые «умные светофоры», с помощью специальных датчиков собирает информацию о ситуации на перекрестках и анализирует ее в едином центре. На основании полученных данных компьютерная программа формирует прогноз дальнейшего развития ситуации на дороге и в соответствии с ним координирует работу светофоров. Если система зафиксировала высокую загруженность дорог в одном из направлений, зеленый свет для автомобилей горит дольше. Такой подход обеспечивает максимальную пропускную способность на каждом перекрестке.