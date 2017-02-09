Минсельхозпрод гарантировал инспекторам Россельхознадзора безопасность
Белорусская сторона ждет инспекторов Россельхознадзора, Минсельхозпрод готов показать им все, что заинтересует российских специалистов.
Белорусская сторона ждет инспекторов Россельхознадзора, Минсельхозпрод готов показать им все, что заинтересует российских специалистов.
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Беларусь гарантирует приглашенным в страну представителям Россельхознадзора безопасное пребывание, заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, сообщило РИА Новости.
В четверг Россельхознадзор проинформировал, что руководство ведомства решило отложить февральский визит специалистов в Беларусь,
«Хочу отметить, что белорусское государство — это правовое, европейское, цивилизованное государство, в котором безопасно находиться любому человеку, включая представителей Россельхознадзора», — заявил Богданов.
Он также отметил, что российским инспекторам, которых Минсельхозпрод пригласил в республику, гарантировано безопасное пребывание на территории страны.
Богданов также сообщил, что белорусская сторона ждет инспекторов Россельхознадзора, Минсельхозпрод готов показать им все, что заинтересует российских специалистов.
«Надеемся, что позиция Россельхознадзора будет пересмотрена», — добавил представитель ведомства, уточнив, что Беларусь готова дальше работать с РФ в конструктивном диалоге по вопросам продовольствия.
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