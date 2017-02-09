Минсельхозпрод гарантировал инспекторам Россельхознадзора безопасность

В четверг Россельхознадзор проинформировал, что руководство ведомства решило отложить февральский визит специалистов в Беларусь, из-за опасений в связи с возможными провокациями с белорусской стороны.

Мирончик: для исключения Беларуси из ОДКБ нет оснований

«Хочу отметить, что белорусское государство — это правовое, европейское, цивилизованное государство, в котором безопасно находиться любому человеку, включая представителей Россельхознадзора», — заявил Богданов.

Он также отметил, что российским инспекторам, которых Минсельхозпрод пригласил в республику, гарантировано безопасное пребывание на территории страны.

Богданов также сообщил, что белорусская сторона ждет инспекторов Россельхознадзора, Минсельхозпрод готов показать им все, что заинтересует российских специалистов.

«Надеемся, что позиция Россельхознадзора будет пересмотрена», — добавил представитель ведомства, уточнив, что Беларусь готова дальше работать с РФ в конструктивном диалоге по вопросам продовольствия.