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22:22 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии браки до 16 лет будут четко регламентированы

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе, на прошедшем заседании Комитета Государственного Собрания — Курултая РБ по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов депутаты рассмотрели поправки к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан».

Напомним, законопроект был внесен на рассмотрение в 2015 году прокурором региона и направлен на реализацию статьи 13 Семейного кодекса России, которая допускает в исключительных случаях вступление в брак до достижения возраста 16 лет.

Предложенные Прокурором республики изменения закона направлены на то, чтобы законодательно была обозначена нижняя предельная граница брачного возраста с 14 до 15 лет, а также порядок этой процедуры. Закон четко определяет перечень особых обстоятельств — это беременность или рождение ребенка. Допускаются и другие причины, например, «фактически сложившиеся отношения». Также проект предусматривает обязательное участие представителей органов опеки и попечительства и следственных органов в решении вопроса о возможности совместного проживания несовершеннолетних и принятие этого решения Государственным комитетом Республики Башкортостан по делам юстиции.

«Согласно Семейному кодексу, в Башкортостане возможность вступления в брак лиц, не достигших 16-летнего возраста, существует с 1996 года. В год регистрируется от 10 до 20 таких браков. Такое социальное явление в регионе происходит, и нам просто необходимо его урегулировать, — отметил старший помощник прокурора РБ Руслан Исмагилов. — До настоящего времени не был установлен порядок совершения этой процедуры. Концепцией законопроекта предлагается упорядочить процедуру заключения брака. Согласие на заключение брака дает орган исполнительной власти республики на основании проверки проведённой органом опеки и попечительства и при наличии только двух условий — беременности и рождения ребенка. Новация законопроекта только в этом. Закон не снижает и не устанавливает брачный возраст, а лишь регулирует процедуру заключения брака до 16 лет. Я уверен, что с принятием закона браков между лицами, не достигшими 16-летнего возраста, станет меньше. Уже есть тенденция к снижению ранних браков — в прошлом году их было 14».

«Депутаты внесли на рассмотрение поправки к законопроекту, одна из них касалась выдачи заключений на предмет возможности вступления в брак до 16 лет психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК). Однако вопросы деятельности комиссий урегулированы федеральным законом об образовании. Кроме того, в компетенцию ПМПК не отнесена выдача заключений и экспертиз в этой части. Также поправками предлагалось в качестве основания для отказа во вступлении в брак установить наличие ограничения в дееспособности. Между тем, в соответствии с Гражданским кодексом, гражданская дееспособность возникает в полном объеме только с 18 лет. И тогда в принципе невозможно будет заключить брак лицам моложе 18 лет. Эта поправка не корректна и в числе других отклонена Правительством РБ», — добавил Полномочный представитель РБ в Государственном Собрании — Курултае республики Александр Лихачев.

«С момента начала работы над законопроектом, мы говорили, что не станем форсировать его принятие и будем искать оптимально устраивающие разные стороны форматы, — прокомментировал Председатель парламента республики Константин Толкачев. — К сожалению, время не решило эту проблему, она сохраняет свою актуальность. Хотим мы этого или нет, но молодые люди продолжают вступать в отношения, иногда, на мой взгляд, слишком рано. Как следствие, беременность, рождение детей. Дискуссии на различных площадках идут уже больше года, пора вернуться к решению этого вопроса и найти компромиссное решение. Тем более, что в ходе многочисленных консультаций обсуждались варианты, которые устраивают и общественность, и правоохранительные органы и органы опеки. Думаю, одно из предложений, высказанных общественностью — изменение возраста вступления в брак с 14 до 15 лет — заслуживает поддержки».

Добавим, что подобные законы уже приняты в 22-х субъектах России, в том числе в Московской, Нижегородской областях, Республике Татарстан.

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