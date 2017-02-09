Президент Игорь Додон считает, что открытие офиса связи НАТО в Кишинёве — ошибка

Глава государства снова озвучил свою позицию на брифинге по итогам визита в Брюссель, где встречался с заместителем генсека Североатлантического альянса.

«Я считаю, что открытие офиса НАТО в Кишинёве — это ошибка. Это помешает активизировать переговоры по важнейшей проблеме — приднестровскому урегулированию. Не спешите! Откроете в этом году, а в следующем мы его закроем», — говорит президент Молдовы Игорь Додон.

Игорь Додон объявил, что пригласил в Кишинев еврочиновников, с которым встречался в Брюсселе.