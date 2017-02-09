Президент Игорь Додон считает, что открытие офиса связи НАТО в Кишинёве — ошибка
Президент Игорь Додон настаивает, что открытие офиса связи НАТО в Кишинёве станет препятствием в приднестровском урегулировании.
Президент Игорь Додон настаивает, что открытие офиса связи НАТО в Кишинёве станет препятствием в приднестровском урегулировании.
Глава государства снова озвучил свою позицию на брифинге по итогам визита в Брюссель, где встречался с заместителем генсека Североатлантического альянса.
«Я считаю, что открытие офиса НАТО в Кишинёве — это ошибка. Это помешает активизировать переговоры по важнейшей проблеме — приднестровскому урегулированию. Не спешите! Откроете в этом году, а в следующем мы его закроем», — говорит президент Молдовы Игорь Додон.
Игорь Додон объявил, что пригласил в Кишинев еврочиновников, с которым встречался в Брюсселе.
Я считаю, что открытие офиса НАТО в Кишинёве — это ошибка. Это помешает активизировать переговоры по важнейшей проблеме — приднестровскому урегулированию. Не спешите!
«У меня было четыре встречи с высокопоставленными европейскими чиновниками. И всех я, как президент Молдовы, пригласил в Кишинев с официальным визитом. Некоторые приглашение уже приняли. Они должны приехать и увидеть, что здесь происходит», — добавил Додон.
Также президент отметил, что на следующей неделе в Кишинёв приедут эксперты Россельхознадзора и Роспортебнадзора. Они побывают на местных предприятиях и решат, давать ли им право экспортировать продукцию в Россию.