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19:40 (мск), источник: Publika.md

Президент Игорь Додон считает, что открытие офиса связи НАТО в Кишинёве — ошибка

Президент Игорь Додон настаивает, что открытие офиса связи НАТО в Кишинёве станет препятствием в приднестровском урегулировании.

Источник: Publika.md

Глава государства снова озвучил свою позицию на брифинге по итогам визита в Брюссель, где встречался с заместителем генсека Североатлантического альянса.

«Я считаю, что открытие офиса НАТО в Кишинёве — это ошибка. Это помешает активизировать переговоры по важнейшей проблеме — приднестровскому урегулированию. Не спешите! Откроете в этом году, а в следующем мы его закроем», — говорит президент Молдовы Игорь Додон.

Игорь Додон объявил, что пригласил в Кишинев еврочиновников, с которым встречался в Брюсселе.

Я считаю, что открытие офиса НАТО в Кишинёве — это ошибка. Это помешает активизировать переговоры по важнейшей проблеме — приднестровскому урегулированию. Не спешите!

«У меня было четыре встречи с высокопоставленными европейскими чиновниками. И всех я, как президент Молдовы, пригласил в Кишинев с официальным визитом. Некоторые приглашение уже приняли. Они должны приехать и увидеть, что здесь происходит», — добавил Додон.

Также президент отметил, что на следующей неделе в Кишинёв приедут эксперты Россельхознадзора и Роспортебнадзора. Они побывают на местных предприятиях и решат, давать ли им право экспортировать продукцию в Россию.

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