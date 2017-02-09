Максим Решетников не стал увольнять и.о. министра финансов
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников не подписал заявление об увольнении и. о. краевого министра финансов Антона Бахлыкова.
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников не подписал заявление об увольнении и. о. краевого министра финансов Антона Бахлыкова.
Об этом сообщает Business Class со ссылкой на
Ранее собеседники в правительстве сообщали, что господин Бахлыков написал заявление об увольнении с завтрашнего дня. Антон Бахлыков был назначен и.о. министра финансов в конце января этого года, по итогам административной реформы, инициированной прежним губернатором Прикамья Виктором Басаргиным.
Ранее господин Бахлыков возглавлял территориальный Фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) по Пермскому краю. До приезда в Прикамье он руководил ТФОМС Тюменской и Свердловской областей.