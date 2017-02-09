Максим Решетников не стал увольнять и.о. министра финансов

Об этом сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу главы региона Дарью Левченко. «Антон Бахлыков остается действующим министром», — сообщила госпожа Левченко.

Ранее собеседники в правительстве сообщали, что господин Бахлыков написал заявление об увольнении с завтрашнего дня. Антон Бахлыков был назначен и.о. министра финансов в конце января этого года, по итогам административной реформы, инициированной прежним губернатором Прикамья Виктором Басаргиным.

Ранее господин Бахлыков возглавлял территориальный Фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) по Пермскому краю. До приезда в Прикамье он руководил ТФОМС Тюменской и Свердловской областей.