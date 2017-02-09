Газпром готов реструктуризировать долг РМ за газ при 100% оплате счетов

В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию с поставками газа в республику и возможности активизировать двустороннее сотрудничество.

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. По сообщению пресс-службы Кабмина Молдовы, зампред правления «Газпрома» Валерий Голубев на встрече с премьером республики Павлом Филипом заявил, что реструктуризация исторического долга Молдовы за российский газ возможна только при сохранении стопроцентной оплаты текущих расходов, сообщает РИА Новости.

«Глава молдавского кабмина отметил, что республике в 2016 году удалось оплатить все текущие расходы по потреблению природного газа, и подчеркнул важность реструктуризации накопленных ранее долгов», — сообщили в правительстве.

В частности, молдавский премьер предложил рассмотреть «возможность перевода накопленного приднестровским регионом долга за газ на счет ООО “Тираспольтрансгаз”, а потом — на администрацию региона».

В частности, молдавский премьер предложил рассмотреть «возможность перевода накопленного приднестровским регионом долга за газ на счет ООО “Тираспольтрансгаз”, а потом — на администрацию региона».

На 1 января 2017 года долг за поставки газа в Приднестровье составил 5,79 миллиарда долларов или 88,6% от общего долга АО «Молдовагаз».

Как сообщает пресс-служба молдавского кабмина, «Голубев, в свою очередь, отметил позитивную динамику, зарегистрированную на протяжении прошлого года, и подчеркнул, что реструктуризация исторических долгов может произойти только при условии сохранения стопроцентной оплаты текущих расходов».

В ходе встречи также был представлен новый руководитель предприятия АО «Молдовагаз» действующий министр информтехнологий и связи Молдавии Василий Ботнарь.

В конце 2016 года «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку газа в Молдову и транзит через территорию республики до конца 2019 года. В 2016 году «Газпром» поставил в республику около 3 миллиардов кубометров газа. «Газпром», которому принадлежит 50% АО «Молдовагаз», является основным поставщиком газа в Молдову.