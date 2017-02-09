Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Мозг реагирует на музыку, как на секс
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
8Бабочки из шрамов
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
20Ситуация на юго-востоке Украины
20:08 (мск), источник: Sputnik.md

Газпром готов реструктуризировать долг РМ за газ при 100% оплате счетов

Зампред «Газпрома» Голубев отметил, что «реструктуризация исторических долгов Молдовы может произойти только при условии сохранения стопроцентной оплаты текущих расходов».

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. По сообщению пресс-службы Кабмина Молдовы, зампред правления «Газпрома» Валерий Голубев на встрече с премьером республики Павлом Филипом заявил, что реструктуризация исторического долга Молдовы за российский газ возможна только при сохранении стопроцентной оплаты текущих расходов, сообщает РИА Новости.

В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию с поставками газа в республику и возможности активизировать двустороннее сотрудничество.

Читайте также
МИД РФ: Румыния стала угрозой для России

«Глава молдавского кабмина отметил, что республике в 2016 году удалось оплатить все текущие расходы по потреблению природного газа, и подчеркнул важность реструктуризации накопленных ранее долгов», — сообщили в правительстве.

В частности, молдавский премьер предложил рассмотреть «возможность перевода накопленного приднестровским регионом долга за газ на счет ООО “Тираспольтрансгаз”, а потом — на администрацию региона».

На 1 января 2017 года долг за поставки газа в Приднестровье составил 5,79 миллиарда долларов или 88,6% от общего долга АО «Молдовагаз».

Как сообщает пресс-служба молдавского кабмина, «Голубев, в свою очередь, отметил позитивную динамику, зарегистрированную на протяжении прошлого года, и подчеркнул, что реструктуризация исторических долгов может произойти только при условии сохранения стопроцентной оплаты текущих расходов».

В ходе встречи также был представлен новый руководитель предприятия АО «Молдовагаз» действующий министр информтехнологий и связи Молдавии Василий Ботнарь.

В конце 2016 года «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку газа в Молдову и транзит через территорию республики до конца 2019 года. В 2016 году «Газпром» поставил в республику около 3 миллиардов кубометров газа. «Газпром», которому принадлежит 50% АО «Молдовагаз», является основным поставщиком газа в Молдову.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Молдавия — НАТО: спешить к нам не надо
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Британские истребители поднялись на перехват бомбардировщиков РФ
Российские биатлонисты завоевали бронзу на чемпионате мира
ФССП предупредила россиян о мошеннических письмах о псевдодолгах
В Госдуме предлагают давать ребенку двойную фамилию при рождении
Эйфелеву башню обнесут стеклянной стеной
Продуктовые талоны обойдутся государству в 100 миллиардов рублей
Спорт
Фуркад перешел дорогу российской эстафете В первом старте ЧМ Россия поднялась на подиум смешанной эстафеты. Гонка ознаменовалась неприятным инцидентом между Александром Логиновым и Мартеном Фуркадом
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
Незаконные дачи на Рублевке будут искать дронами
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь