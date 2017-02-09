Газпром готов реструктуризировать долг РМ за газ при 100% оплате счетов
Зампред «Газпрома» Голубев отметил, что «реструктуризация исторических долгов Молдовы может произойти только при условии сохранения стопроцентной оплаты текущих расходов».
Зампред «Газпрома» Голубев отметил, что «реструктуризация исторических долгов Молдовы может произойти только при условии сохранения стопроцентной оплаты текущих расходов».
КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. По сообщению
В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию с поставками газа в республику и возможности активизировать двустороннее сотрудничество.
«Глава молдавского кабмина отметил, что республике в 2016 году удалось оплатить все текущие расходы по потреблению природного газа, и подчеркнул важность реструктуризации накопленных ранее долгов», — сообщили в правительстве.
На 1 января 2017 года долг за поставки газа в Приднестровье составил 5,79 миллиарда долларов или 88,6% от общего долга АО «Молдовагаз».
Как сообщает
В ходе встречи также был представлен новый руководитель предприятия АО «Молдовагаз» действующий министр информтехнологий и связи Молдавии Василий Ботнарь.
В конце 2016 года «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку газа в Молдову и транзит через территорию республики до конца 2019 года. В 2016 году «Газпром» поставил в республику около 3 миллиардов кубометров газа. «Газпром», которому принадлежит 50% АО «Молдовагаз», является основным поставщиком газа в Молдову.