«Укрзализныця» оценила убытки от блокады в Донбассе в 40 млн грн
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КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Убытки от блокирования железнодорожных сообщений в Донбассе превысили 40 миллионов гривен, сообщила в четверг
Ранее бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В минувший четверг они заявили, что также перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела.
«Общие убытки от блокирования движения на двух перегонах превысили 40 миллионов гривен (около 1,5 миллиона долларов)», — сообщила
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Ранее вблизи города Бахмут произошла стычка между представителями Нацполиции и неизвестными в масках, которые попытались заблокировать движение автомобильного транспорта по местной трассе в рамках акции по торговой блокаде неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Позднее движение было восстановлено, а организаторы блокады обвинили полицию в избиении активистов.