«Укрзализныця» оценила убытки от блокады в Донбассе в 40 млн грн

Ранее бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В минувший четверг они заявили, что также перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела.

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Убытки от блокирования железнодорожных сообщений в Донбассе превысили 40 миллионов гривен, сообщила в четверг пресс-служба компании «Укрзализныця».

«Общие убытки от блокирования движения на двух перегонах превысили 40 миллионов гривен (около 1,5 миллиона долларов)», — сообщила пресс-служба.

В пресс-службе пояснили, что убытки от блокирования парной колеи перегона Курдюмовка-Бахмут уже превысили 1,2 миллиона долларов. А сумма убытков от блокирования перегона Шипилово-Свитланово превысила 300 тысяч долларов.

Ранее вблизи города Бахмут произошла стычка между представителями Нацполиции и неизвестными в масках, которые попытались заблокировать движение автомобильного транспорта по местной трассе в рамках акции по торговой блокаде неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Позднее движение было восстановлено, а организаторы блокады обвинили полицию в избиении активистов.