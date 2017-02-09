Британия подтвердила сопровождение российских бомбардировщиков

​Как отмечает агентство, часто такие полеты российских бомбардировщиков проводятся для проверки времени отклика британских коллег.

Самолеты Typhoon были подняты по тревоге с баз Лоссимут и Конингсби для сопровождения двух бомбардировщиков Blackjack (классификация Ту-160 странами НАТО), пока они находились в зоне интересов Великобритании, говорится в сообщении.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на западные сайты​, отслеживающие передвижение военной авиации, сообщил, что две пары британских истребителей Typhoon вылетели с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в Англии и направились в Атлантику, где они встретили российские бомбардировщики. Российские самолеты долетели в сопровождении британских истребителей до северной части Бискайского залива, после сделали разворот и отправились в обратном направлении.