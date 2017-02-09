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20:20 (мск), источник: РБК

Британия подтвердила сопровождение российских бомбардировщиков

Королевские ВВС Великобритании подтвердили, что подняли в воздух несколько истребителей Typhoon для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-160. Об этом сообщает пресс-служба Королевских ВВС, передает Reuters.

Источник: AP 2016
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​Как отмечает агентство, часто такие полеты российских бомбардировщиков проводятся для проверки времени отклика британских коллег.

Самолеты Typhoon были подняты по тревоге с баз Лоссимут и Конингсби для сопровождения двух бомбардировщиков Blackjack (классификация Ту-160 странами НАТО), пока они находились в зоне интересов Великобритании, говорится в сообщении.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на западные сайты​, отслеживающие передвижение военной авиации, сообщил, что две пары британских истребителей Typhoon вылетели с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в Англии и направились в Атлантику, где они встретили российские бомбардировщики. Российские самолеты долетели в сопровождении британских истребителей до северной части Бискайского залива, после сделали разворот и отправились в обратном направлении.

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