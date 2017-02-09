Депутаты Госдумы посетили российскую военную базу в Алеппо
Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU — Депутаты Госдумы в четверг посетили сирийский Алеппо.
Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU — Депутаты Госдумы в четверг посетили сирийский Алеппо.
«Сегодня мы посетили российскую базу в Хмеймиме и Алеппо. Проведены очень содержательные и конструктивные встречи», — сказал журналистам в четверг депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
По его словам, состоялись встреча с руководством российской базы.
Мы обсудили инцидент, связанный с турецкими военнослужащими, которые погибли в результате недостаточной скоординированности взаимодействия турецкой и российской сторон.
Он выразил надежду, что будут сделаны оперативные выводы, связанные с повышением взаимодействия военных РФ и Турции, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.
Он утверждает, что местные жители активно поддерживают российскую армию, а также высоко оценивают действия российских саперов и решение о создании школы саперов в Алеппо.