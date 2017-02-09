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21:06 (мск), источник: Интерфакс

Депутаты Госдумы посетили российскую военную базу в Алеппо

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU — Депутаты Госдумы в четверг посетили сирийский Алеппо.

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«Сегодня мы посетили российскую базу в Хмеймиме и Алеппо. Проведены очень содержательные и конструктивные встречи», — сказал журналистам в четверг депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

По его словам, состоялись встреча с руководством российской базы.

Мы обсудили инцидент, связанный с турецкими военнослужащими, которые погибли в результате недостаточной скоординированности взаимодействия турецкой и российской сторон.
Сергей Гавриловдепутат Госдумы

Он выразил надежду, что будут сделаны оперативные выводы, связанные с повышением взаимодействия военных РФ и Турции, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.

Он утверждает, что местные жители активно поддерживают российскую армию, а также высоко оценивают действия российских саперов и решение о создании школы саперов в Алеппо.

Комментарии
3
Геннадий Воронов
Не понятно , что они там забыли. Чужая страна. Чужой народ?! На подвиги потянуло , за счет собственного народа. В самом деле - там и оставайтесь!
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Андрей С
я что-то не пойму у нас депутатов выбирают иностранцы внешняя политика это только МИД
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эльшат мехтиев
На майдан никто не поехал в 2013 ом. Знали кто довёл до него...
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