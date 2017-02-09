Депутаты Госдумы посетили российскую военную базу в Алеппо

«Сегодня мы посетили российскую базу в Хмеймиме и Алеппо. Проведены очень содержательные и конструктивные встречи», — сказал журналистам в четверг депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

По его словам, состоялись встреча с руководством российской базы.