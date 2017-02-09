Европарламент проведет срочные дебаты относительно эскалации на Донбассе

Соответствующий вопрос был срочно включен в повестку дня заседания законодательного органа ЕС, которое состоится на следующей неделе в Страсбурге, — сообщает «Укринформ».

Дебаты на тему «Ухудшение ситуации на востоке Украины» пройдут во вторник, 14 февраля, в Страсбурге.

В дебатах примет участие высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини.

В то же время по результатам дебатов Европарламент не будет принимать на этой сессии резолюции относительно Украины.

Отметим, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества тяжелых вооружений по обе стороны от линии разграничения на Донбассе.

Напомним, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Могерини заявила, что в Евросоюзе обеспокоены ситуацией на востоке Украины.