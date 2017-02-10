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11:32 (мск), источник: Volga News

Губернатор — активу города: «Вы — опора власти»

В четверг, 9 февраля, губернатор Николай Меркушкин провел расширенное совещание с руководителями образовательных, медицинских, культурных и социальных учреждений Самары. Центральной темой обсуждения стал вопрос благоустройства города.

В начале совещания глава региона призвал учителей, врачей, творческую интеллигенцию активнее участвовать в социально-экономическом развитии региона.

«Вы — основа, опорная точка власти, — обратился к присутствующим губернатор. — Есть много задач, которые нам вместе необходимо решать, чтобы регион развивался дальше. Необходимо ликвидировать отставание там, где оно есть, и активно двигаться вперед».

Николай Меркушкин подчеркнул, что в современном мире жить одним днем, не думать о будущем — ошибочная позиция.

«Мы отвечаем не только за себя. Поэтому важно понимать, что будет завтра, послезавтра, в каком мире будут жить наши дети и внуки в ближайшие 5−10 лет», — сказал губернатор.

Нам необходимо навести элементарный порядок в подъездах, во дворах. И комфортные условия мы должны создавать не только в преддверии чемпионата мира по футболу. Это нужно нам самим, нашим детям и внукам.
Николай Меркушкин

Он отметил, что в последние годы в Самаре произошли значительные изменения: модернизируются и строятся новые медучреждения, школы, детские сады, спортивные сооружения, развивается система вузовского образования, улучшается транспортная инфраструктура.

На финишную прямую вышли работы по подготовке региона к чемпионату мира по футболу — к концу года будет сдан футбольный стадион «Самара Арена», в аэропорту «Курумоч» появится новая взлетно-посадочная полоса, приведут в соответствие гостевые маршруты в Самаре, организуют фанзоны.

Также глава региона подчеркнул, что сейчас необходимо уделить внимание благоустройству дворовых территорий. Губернатор напомнил, что в Самаре пройдет шесть матчей ЧМ-2018, в том числе ¼ финала. И многие болельщики предпочтут не дорогие гостиницы, а обратят внимание на съемные квартиры. И то, что они могут увидеть вне гостевых маршрутов, по мнению Николая Меркушкина, может серьезно подпортить имидж Самары в глазах гостей.

«Нам необходимо навести элементарный порядок в подъездах, во дворах. И комфортные условия мы должны создавать не только в преддверии чемпионата мира по футболу. Это нужно нам самим, нашим детям и внукам», — призвал Николай Меркушкин.

Губернатор отметил, что одна из задач на ближайшее время — на уровне микрорайонов, дворовых территорий, подъездов мобилизовать активных и неравнодушных людей, которые станут связующим звеном между жителями и властью. Их задача — грамотно защищать интересы своей территории и мобилизовывать жителей на решение поставленных задач. Это, по словам главы региона, станет практическим результатом реформы местного самоуправления.

Проводниками озвученных на совещании планов и идей должны стать в том числе те, кто по долгу службы ежедневно общается с большим количеством людей — учителя школ, преподаватели вузов, медики, деятели культуры.

«Во многом успех от вас зависит — без вашего участия многие вопросы невозможно решить. Нам необходимо создать задел на будущее. В дальнейшем, опираясь на это, мы сможем еще больше полезного сделать для социально-экономического развития», — подчеркнул губернатор и обратился к присутствующим с просьбой проявить активную жизненную позицию.

«Каждый, кто примет в этом участие, будет испытывать настоящую гордость за Самару», — заверил Николай Меркушкин.

Он также напомнил о том, что правительство региона ведет планомерную работу по сокращению управленческих расходов и рассказал о сути недавних изменений по перераспределению социальной поддержки в пользу самых нуждающихся категорий населения, подчеркнув, что акцент делается на принципы адресности и нуждаемости.

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