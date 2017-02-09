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22:02 (мск), источник: Интерфакс

Сенаторы-республиканцы призвали Трампа ужесточить позицию в отношениях с Россией

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU — Группа сенаторов от Республиканской партии США опубликовала письмо, в котором политики призвали американского президента Дональда Трампа занять более жесткую и принципиальную позицию по отношению к России, сообщает в четверг американский телеканал CNN.

Источник: Reuters

В письме сенаторы призывают, чтобы Трамп «сохранял действующие санкции США (против России — ИФ), пока не изменится российская политика на Украине и в Сирии», а также призывают президента «не вступать в какие-либо военные или дипломатические соглашения с Россией по будущему Сирии» пока Россия не прекратит «ущемлять права человека». Политики также затронули проблему о «кибер-вмешательстве», якобы предпринятом Россией в выборный процесс в США.

Мы должны оказать жесткое противодействие кибер- и информационной войне, которую продолжает вести Россия, включая попытки вмешательства в наш демократический выборный процесс.
сенаторы
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Авторство послания к Трампу принадлежит семи сенаторам-республиканцам — Кори Гарднеру, Джиму Инхофу, Тодду Янгу, Робу Портману, Майку Раундсу, Джону Эрнсту, Линдси Грэму и Джону Корнину, который занимает одну из главных позиций в управлении республиканской партии. «Нам важно подчеркнуть мнение многих сенаторов, наших коллег, что когда дело касается России — у нас есть определенные черты, которые не должны быть пересечены», — сказал Гарднер в интервью CNN.

Накануне представитель Белого дома Шон Спайсер повторил, что Вашингтон не собирается отменять санкции, введенные в отношении России в связи ситуацией на Украине, «пока Россия не уйдет из Крыма».

При этом он воздержался от комментариев по антироссийским санкциям, которые не относятся к ситуации с Украиной.

Ранее вице-президент США Майк Пенс также заявлял, что Трамп стремится к построению новых отношений с Россией, в особенности для совместного противостояния исламским радикалам в мире.

Комментарии
5
Михаил
По теме. Надеюсь санкции не отменят. У нас работать все начинает, когда вопреки, а не исходя.
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Дроба
Три года уже санкции, а чего то ничего не заработало.
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вася полянский
Dебилы! дайте нам много много баблосов чтоб мы пили жрали и тогда нам будет плювать на всё!
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