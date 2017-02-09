Сенаторы-республиканцы призвали Трампа ужесточить позицию в отношениях с Россией

В письме сенаторы призывают, чтобы Трамп «сохранял действующие санкции США (против России — ИФ), пока не изменится российская политика на Украине и в Сирии», а также призывают президента «не вступать в какие-либо военные или дипломатические соглашения с Россией по будущему Сирии» пока Россия не прекратит «ущемлять права человека». Политики также затронули проблему о «кибер-вмешательстве», якобы предпринятом Россией в выборный процесс в США.

Мы должны оказать жесткое противодействие кибер- и информационной войне, которую продолжает вести Россия, включая попытки вмешательства в наш демократический выборный процесс.

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Авторство послания к Трампу принадлежит семи сенаторам-республиканцам — Кори Гарднеру, Джиму Инхофу, Тодду Янгу, Робу Портману, Майку Раундсу, Джону Эрнсту, Линдси Грэму и Джону Корнину, который занимает одну из главных позиций в управлении республиканской партии. «Нам важно подчеркнуть мнение многих сенаторов, наших коллег, что когда дело касается России — у нас есть определенные черты, которые не должны быть пересечены», — сказал Гарднер в интервью CNN.

Накануне представитель Белого дома Шон Спайсер повторил, что Вашингтон не собирается отменять санкции, введенные в отношении России в связи ситуацией на Украине, «пока Россия не уйдет из Крыма».

При этом он воздержался от комментариев по антироссийским санкциям, которые не относятся к ситуации с Украиной.