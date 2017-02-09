Reuters рассказал о критике Трампом СНВ-3 в разговоре с Путиным

Источник: Reuters

Об этом сообщает в четверг, 9 февраля, Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне. По словам собеседников агентства, когда Путин поднял вопрос о возможности продления СНВ-3, подписанного в 2010 году, Трамп прервал беседу, чтобы осведомиться у советников, о каком договоре идет речь.

После этого президент США назвал данное соглашение одним из самых плохих, заключенных при его предшественнике Бараке Обаме, выразив мнение, что выгоду от него извлекла Россия.

В Белом доме отказались комментировать данную информацию, сославшись на официальный пресс-релиз о разговоре Трампа с Путиным, в котором обсуждение СНВ-3 не упоминалось. В Кремле пока не отреагировали на сообщение Reuters. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным состоялся 28 января. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал беседу как хорошую и конструктивную в прикладном плане.

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