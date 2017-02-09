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22:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Reuters рассказал о критике Трампом СНВ-3 в разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп в ходе своего первого телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным раскритиковал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), назвав его неудачным соглашением для Соединенных Штатов.

Источник: Reuters

Об этом сообщает в четверг, 9 февраля, Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По словам собеседников агентства, когда Путин поднял вопрос о возможности продления СНВ-3, подписанного в 2010 году, Трамп прервал беседу, чтобы осведомиться у советников, о каком договоре идет речь.

После этого президент США назвал данное соглашение одним из самых плохих, заключенных при его предшественнике Бараке Обаме, выразив мнение, что выгоду от него извлекла Россия.

В Белом доме отказались комментировать данную информацию, сославшись на официальный пресс-релиз о разговоре Трампа с Путиным, в котором обсуждение СНВ-3 не упоминалось. В Кремле пока не отреагировали на сообщение Reuters.

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным состоялся 28 января. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал беседу как хорошую и конструктивную в прикладном плане.

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Как отметили в Белом доме, «позитивный разговор» Трампа с Путиным является «важным началом развития отношений между Россией и США, которые нуждаются в восстановлении».

В середине Трамп предложил заключить с Москвой новое ядерное соглашение в рамках переговоров о смягчении антироссийских санкций. «Давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено», — сказал он в интервью газетам Times и Bild.

Договор СНВ-3 предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. Срок его действия истекает в 2020 году.

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