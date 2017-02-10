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11:53 (мск), источник: Калининград.Ru

Областные власти рассчитывают начать строительство онкоцентра в 2017 году

Власти надеются, что строительство онкоцентра в Калининградской области начнётся в этом году. Об этом сообщил врио губернатора Антон Алиханов во время прямой линии на ГТРК «Калининград» в четверг, 9 февраля.

Источник: Калининград.Ru

«Ситуация, когда жителям области приходится летать для получения онкологической помощи в Москву и Санкт-Петербург, неприемлемая. Онкоцентр нам, безусловно, необходим», — отметил глава региона. По его словам, работа в этом направлении ведётся.

«Я уверен, что в этом году мы сможем эту ситуацию преломить», — добавил врио губернатора. Он уточнил, что если до осени удастся получить федеральное финансирование, то начать строительство онкоцентра можно будет уже в этом году.

Ранее врио министра здравоохранения области Людмила Сиглаева сообщала, что строительство онкоцентра займёт около четырёх лет. Ещё от 6 до 12 месяцев потребуется на изменение проекта и прохождение экспертизы. Таким образом, учреждение появится в Калининградской области не раньше 2021 года. До этого времени на улице Иванникова откроют центр женского здоровья, установят современный маммограф и создадут отделение реабилитации.

Также глава Минздрава Вероника Скворцова сообщала, что федеральный бюджет сможет выделить средства на строительство центра в 2017 году.

Проектированием онкоцентра занимался научно-проектный центр «Гипроздрав». Под медучреждение зарезервированы пять гектаров земли в посёлке Родники Гурьевского округа.

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