Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Девять продуктов, которые утоляют жажду
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
8Испанские демоны пробуждают весну
23:01 (мск), источник: УНИАН

Гройсман объяснил, почему Украина не получила «безвиз» в конце прошлого года

Окончательное решение по предоставлению Украине безвизового режима с Европейским Союзом может быть принято уже к июню текущего года, сказал в эфире одного из телеканалов премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Источник: УНИАН

«Фактически сейчас каждый месяц будут технические процедуры. Думаю, что получится ориентировочно к июню выйти на окончательное решение. Я увидел позицию президента Европейского Совета, я склонен доверять этому», — сказал глава правитетельства.

Он отметил, что Украина могла бы получить безвизовый режим с ЕС в конце прошлого года, если бы не миграционный кризис. «Мы выполнили все позиции по безвизовому режиму. Коллеги по ЕС это признают», — сказал Гройсман.

Читайте также
Порошенко ожидает безвизовый режим летом

Напомним, президент Украины Петр Порошенко надеется, что Украина получит безвизовый режим с Европейским Союзом уже этим летом.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2016 года Европарламент одобрил предложения о механизме временной приостановки действия безвизового режима ЕС с третьими странами. Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

Решение о дате введения безвизового режима с ЕС для украинцев будет приниматься в рамках межинституциональных переговоров Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что отмена виз для граждан Украины может состояться весной 2017 года.

14 января глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что ожидает официальное одобрение механизма временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами в феврале-марте.

Комментарии
1
oleg ivanov
так сегодня же порошенко сказал что летом, а это говорит к концу года ((((((((((((
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Миссия США при ОБСЕ: Близкое размещение сил на Донбассе может привести к новой вспышке насилия
Сенаторы призвали Трампа ужесточить позицию в отношениях с РФ
Депутаты Госдумы посетили военную базу РФ в Алеппо
Сборная России по хоккею стартовала с победы на этапе Евротура
ФССП предупредила россиян о мошеннических письмах о псевдодолгах
Reuters рассказал о критике Трампом СНВ-3 в разговоре с Путиным
Эйфелеву башню обнесут стеклянной стеной
Продуктовые талоны обойдутся государству в 100 миллиардов рублей
Спорт
Фуркад перешел дорогу российской эстафете В первом старте ЧМ Россия поднялась на подиум смешанной эстафеты. Гонка ознаменовалась неприятным инцидентом между Александром Логиновым и Мартеном Фуркадом
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь