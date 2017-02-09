Гройсман объяснил, почему Украина не получила «безвиз» в конце прошлого года
Окончательное решение по предоставлению Украине безвизового режима с Европейским Союзом может быть принято уже к июню текущего года, сказал в эфире одного из телеканалов
Окончательное решение по предоставлению Украине безвизового режима с Европейским Союзом может быть принято уже к июню текущего года, сказал в эфире одного из телеканалов
«Фактически сейчас каждый месяц будут технические процедуры. Думаю, что получится ориентировочно к июню выйти на окончательное решение. Я увидел позицию президента Европейского Совета, я склонен доверять этому», — сказал глава правитетельства.
Он отметил, что Украина могла бы получить безвизовый режим с ЕС в конце прошлого года, если бы не миграционный кризис. «Мы выполнили все позиции по безвизовому режиму. Коллеги по ЕС это признают», — сказал Гройсман.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко надеется, что Украина получит безвизовый режим с Европейским Союзом уже этим летом.
Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2016 года Европарламент одобрил предложения о механизме временной приостановки действия безвизового режима ЕС с третьими странами. Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.
Решение о дате введения безвизового режима с ЕС для украинцев будет приниматься в рамках межинституциональных переговоров Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента.
Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что отмена виз для граждан Украины может состояться весной 2017 года.
14 января глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что ожидает официальное одобрение механизма временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами в