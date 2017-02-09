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22:56 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Мининформполитики обратилось к Испании из-за скандала вокруг Зозули

Мининформполитики Украины просит власти Испании поспособствовать распространению достоверной информации вокруг ситуации с футболистом Романом Зозулей.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Министерство информационной политики Украины обратилось к испанской стороне в связи со скандалом вокруг украинского футболиста Романа Зозули, которого мадридские болельщики назвали «неонацистом» из-за изображения украинского герба на футболке игрока, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

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Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды из «Бетиса» (оба клуба — испанские) 31 января. Некоторые фанаты «Райо» выступили против этого трансфера, настаивая на том, что украинец якобы придерживается неонацистских взглядов. Они выпустили заявление, в котором подчеркнули, что «не приветствуют фашистов и неонацистов». В результате руководство «Райо» приняло решение вернуть форварда в «Бетис». Поскольку Зозуля ранее был отзаявлен «Бетисом», нападающий не может принимать участия в играх за севильский клуб до конца сезона. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал сознательной провокацией со стороны испанских болельщиков обвинения Зозули в неонацизме.

«Обращение МИП к испанскому Государственному секретариату информационного общества и цифровой повестки дня по Роману Зозули… В обращении МИП объясняет, что герб является государственным символом Украины и несет чисто патриотический смысл. Любое другое толкование этого символа является пренебрежением и неуважением к государственной символике», — говорится в сообщении.

Мининформполитики Украины просит испанское ведомство поспособствовать распространению достоверной информации с разъяснением украинской стороны.

В 2016 году Зозуля, переходя в «Бетис», прибыл на подписание контракта в футболке с гербом Украины. Один из испанских журналистов принял его за логотип праворадикальной организации и написал статью, где обвинил игрока в нацизме. Статья получила в Испании большую огласку. «Бетис» позднее добился удаления статьи.

Зозуля неоднократно публично выражал свои политические предпочтения, поддерживая АТО. Он также фотографировался с шарфом с изображением лидера Организации украинских националистов, одного из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии Степана Бандеры.

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