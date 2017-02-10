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09:14 (мск), источник: РИА Новости

Во Львове напечатали карту Украины без Крыма

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Издательство во Львове опубликовало на страницах сборника кроссвордов карту Украины без полуострова Крым, публикация вызвала скандал, сообщило в четверг украинское издание «Сегодня».

«Скандал во Львове. Одно из местных издательств опубликовало на страницах сборника кроссвордов карту Украины без Крыма. Публикация вызвала большой резонанс и среди читателей журнала, и среди пользователей соцсетей», — говорится в сообщении.

По информации издания, сборник кроссвордов с картой Украины без Крыма напечатали в конце января тиражом в 30 тысяч экземпляров. Однако во львовских газетных киосках этого журнала уже не найти.

«Ошибка была чисто техническая: дизайнер взял с ресурса неправильную карту Украины. К сожалению, оно так есть, ходят такие карты в ресурсах, и мы им воспользовались, не заметили», — приводятся в сообщении слова главного редактора издательства Ирины Гунько.

В следующем номере кроссвордов издательство пообещало напечатать извинения перед читателями и всеми украинцами.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в марте 2014 года, на референдуме воссоединение поддержали 96,77% жителей полуострова (1233002 человека). Тем не менее Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

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