Во Львове напечатали карту Украины без Крыма

«Скандал во Львове. Одно из местных издательств опубликовало на страницах сборника кроссвордов карту Украины без Крыма. Публикация вызвала большой резонанс и среди читателей журнала, и среди пользователей соцсетей», — говорится в сообщении.

По информации издания, сборник кроссвордов с картой Украины без Крыма напечатали в конце января тиражом в 30 тысяч экземпляров. Однако во львовских газетных киосках этого журнала уже не найти.

«Ошибка была чисто техническая: дизайнер взял с ресурса неправильную карту Украины. К сожалению, оно так есть, ходят такие карты в ресурсах, и мы им воспользовались, не заметили», — приводятся в сообщении слова главного редактора издательства Ирины Гунько.

В следующем номере кроссвордов издательство пообещало напечатать извинения перед читателями и всеми украинцами.