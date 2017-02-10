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03:30 (мск), источник: РИА Новости

МВД проводит проверку в связи с задержанием замглавы УМВД по Приморью

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. МВД России проводит служебную проверку в связи с задержанием замглавы УМВД по Приморью Ильи Шамратова, который, по данным СК, заставил подчиненных отдать ему годовые премии на четыре миллиона рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. МВД России проводит служебную проверку в связи с задержанием замглавы УМВД по Приморью Ильи Шамратова, который, по данным СК, заставил подчиненных отдать ему годовые премии на четыре миллиона рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В ходе проверки будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сказала Волк.

Ранее CК сообщил, что Шамратов задержан за злоупотребление полномочиями. По версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года Шамратов повысил в приказах начальника УМВД России по Приморскому краю размеры годовых премий ряду своих подчиненных, которые потребовал вернуть ему.

Подчиненные передали Шамратову требуемые им суммы, общий размер которых составил около четырех миллионов рублей, полагает СК РФ. При этом, как правило, итоговая премия, назначенная одному подчиненному Шамратова, не превышала 35 тысяч рублей. В настоящий момент офицер задержан.

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