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00:43 (мск), источник: Ipress.ua

В НАТО заверили Гройсмана в полной поддержке Украины

Страны-члены НАТО выразили свою поддержку правительства Украины и реформ, которые проводит украинская власть.

Источник: Ipress.ua

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает «112 Украина».

«Сегодня была плодотворная встреча с и. о. Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Мы обсудили двусторонние отношения. Хочу подчеркнуть, я услышал очень четкие месседжи о том, что альянс полностью поддерживает Украину, нет двух разных мнений по этому поводу, и все 28 стран-членов полностью и четко высказались в поддержку Украины и понимают те процессы, которые происходят в стране. Мы обозначили и ряд новых вопросов, которые могут быть расширены в нашем сотрудничестве, например, вопрос о более существенной поддержке ГосЧС, которая является важным моментом внутренней безопасности», — отметил Гройсман.

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Премьер добавил, что на встрече обсуждались события, которые происходили на востоке Украины, в том числе обстрелы Авдеевки.

«Мы обсудили и то, что мы сможем повышать наше сотрудничество в этой сфере: обучение наших военных, плюс работа с трастовыми фондами, которые в рамках программы сотрудничества оказывают техническую поддержку Украине. То есть я остался доволен этой встречей. Считаю, сегодня по линии НАТО все очень четко показывает, что Украину поддерживают, понимают «.

Напомним, Гройсман находится в Брюсселе с визитом.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен провести в Украине референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении в НАТО. В свою очередь заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что референдум по вопросу вступления в НАТО произойдет тогда, когда Украина достигнет соответствия критериям Альянса.

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