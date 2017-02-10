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02:54 (мск), источник: РБК

Лавров заявил о попытках вербовки российских дипломатов «не только в США»

Попытки вербовки российских дипломатов предпринимаются не только в США, заявил в интервью газете «Известия» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: AP 2016

По словам главы внешнеполитического ведомства, представителям российской дипмиссии «часто приходится работать в весьма непростых условиях, а иногда — в откровенно враждебной обстановке». В качестве примера подобной ситуации Лавров привел «масштабную высылку [российских дипломатов] из США».

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«Это была антироссийская судорога уходившей администрации Барака Обамы», — отметил министр, добавив однако, что «такого рода действия, а также вербовочные подходы, сопровождаемые шантажом и угрозами, не редкость и в других странах». «Не только в Соединенных Штатах», — подчеркнул Лавров.

Ранее, 17 января, глава МИД России рассказал, что в апреле прошлого года американские спецслужбы пытались завербовать советника-посланника посольства России в Вашингтоне.

Днем ранее о попытке завербовать российского дипломата в США говорила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Как уточняла чиновница, члены дипмиссии пытались приобрести в США лекарство, необходимое для лечения бывшего председателя правительства России Евгения Примакова.

Однако пришедшего за лекарством в аптеку дипломата встретили сотрудники американских спецслужб, которые проводили россиянина в подвал магазина, где не работала сотовая связь.

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