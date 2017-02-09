Источник рассказал о реакции Турции на позицию России по удару ВКС

Об этом сообщает в пятницу, 10 февраля, РИА Новости со ссылкой на военный источник в Турции.

«Действия и конструктивная позиция российских официальных лиц сразу после инцидента были восприняты нами положительно», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что руководство вооруженных сил Турции также «вело себя очень выдержанно» и сразу же после авиаудара провело переговоры с российскими коллегами.

Российская сторона, по словам источника, предложила создать комиссию по расследованию происшествия, ее деятельность «в большей степени будет направлена на предотвращение подобных инцидентов в будущем и усиление координации между военными ведомствами двух стран».

Как отметил источник, сотрудничество России и Турции необходимо для восстановления мира в регионе.