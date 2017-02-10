Виктор Пинский: электронную визу во Владивосток получат не все

Утвержденные профильным комитетом поправки исключат возможность упрощенного получения въездной визы в РФ для тех, кто хочет посетить нашу страну с частным визитом.



«Законопроект призван стимулировать бизнес-активность в регионе, туризм и культурные обмены. Наша задача — ускорить внедрение новой технологии именно для этой цели и исключить все, что может затормозить процесс или увести в сторону от главных целей, связанных с формированием инвестиционной привлекательности территории свободного порта Владивосток», — сказал автор поправок, первый заместитель руководителя фракции «ЕР» в Госдуме, депутат от Приморья Виктор Пинский.



«Мое предложение было исключить из перечня видов виз, которые могут быть выданы в упрощенном порядке, частные», — добавил он.



«Дело в том, что частная виза предполагает проверку не только заявителя, но и приглашающей стороны. Это — не формат для электронной визы. Во-первых, приглашающей стороны может и не быть, а если она есть, то проверка представляется довольно затруднительной и избыточной в данном случае процедурой. Кроме того, частная виза всегда выдается на срок от 30 дней и предполагает продление, как любая консульская виза. Восьми дней, которые предусмотрены для электронной визы, по мнению депутата, для частной визы мало. Можно предсказать, что иностранцы будут въезжать, а потом требовать продления визы, а для визы в электронной форме такое не предусмотрено. Наконец, частная виза предполагает приглашения, а для визы в электронной форме его наличие не предусмотрено», — сказал депутат.



Вторая поправка в законопроект связана с первой. Она предлагает исключить упоминания о приглашающем лице в перечне документов, необходимых для получения электронной визы.



«Поскольку частная виза в электронной форме не будет выдаваться, то и упоминания о приглашающем лице в ней быть не должно», — отметил Виктор Пинский.



Новый порядок въезда иностранцев на территорию свободного порта Владивосток может заработать уже этим летом. Правительство представило график принятия необходимых для этого нормативных актов, и даже проекты ключевых из них.



Предполагается, что срок начала действия упрощенного режима получения виз — до 1 августа этого года. С этой даты начнут работать с получившими электронную визу первые два погранперехода в стране — оба находятся в Приморье — в аэропорту и морском порту Владивостока.