Дружественному огню не дают разгореться

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Между российскими и турецкими вооруженными силами произошел второй с начала войны в Сирии серьезный инцидент, повлекший человеческие жертвы. В районе города Эль-Баб на севере страны самолет российских ВКС по ошибке нанес удар по турецким военнослужащим, ведущим боевые действия против контролирующих город отрядов запрещенного в РФ «Исламского государства».

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Трое турецких военных погибли, 11 получили ранения. Вскоре после инцидента президент Владимир Путин выразил по телефону соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Судя по первой реакции Анкары, этот трагический эпизод не спровоцирует кризис в двусторонних отношениях — в отличие от уничтожения турецкой авиацией российского Су-24 в ноябре 2015 года. Об инциденте с участием российской авиации, повлекшем гибель трех и ранение 11 турецких военных, вчера сообщили в генштабе ВС Турции. «Военные самолеты РФ во время авиаударов по объектам “Исламского государства” случайно поразили здание, где находились турецкие военнослужащие, участвовавшие в операции “Щит Евфрата”», — подчеркнул представитель ведомства. В Минобороны РФ «Ъ» сообщили, что по итогам экстренных переговоров начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и его турецкого коллеги Хулуси Акара «стороны договорились о более тесной координации совместных действий, а также обмене информацией об обстановке на земле».

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Позже на заседании Совбеза РФ министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что военное руководство двух стран решило усовершенствовать «механизм согласования совместных действий по борьбе с террористами в Сирии». От дальнейших комментариев в военном ведомстве вчера воздержались.



По словам источников «Ъ» в органах военного управления, координаты целей для нанесения ударов, выбранные на основе космической и агентурной разведки, были заранее согласованы по линии генштабов обеих стран и командования авиационных группировок. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и Су-34, а также штурмовики Су-25СМ имели достаточный налет, а большинство из них уже имели опыт выполнения боевых задач в Сирии. Именно эти самолеты в связке с экипажами F-16 и F-4 ВВС Турции бомбили боевиков в Эль-Бабе 18, 21 и 26 января (поразив 36, 22 и 3 цели соответственно). По результатам анализа совместных действий, проведенного российскими и турецкими военными, опыт проведения совместных воздушных операций был признан успешным — стороны условились его продолжить.



По данным «Ъ», подготовка вчерашнего вылета ничем не отличалась от предыдущих. Получив задание, самолеты вылетели с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия и проследовали в направлении Эль-Баба. Опознав цели, пилоты осуществили около 8:40 утра сброс бомб, причем, как утверждают сами военные, «без критических отклонений». По возвращении авиации в Хмеймим российская сторона была оповещена об инциденте, информация о котором сразу же была доведена до высшего военно-политического руководства страны.

По предположению источников «Ъ», одной из причин трагедии могло стать несогласованное перемещение турецких сухопутных войск в заранее определенный для нанесения авиаудара квадрат.

Совместное расследование причин происшествия должно подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.



Сразу после первых сообщений о трагедии в районе Эль-Баба — когда еще уточнялось, чья именно авиация нанесла удар по турецким позициям, — состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые, судя по всему, уже были в курсе деталей инцидента.

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Российский лидер выразил турецкому коллеге соболезнования, а примерно через 20 минут после информации об этой беседе представители турецкого командования впервые заявили о причастности к инциденту российских ВКС. «Позвонив президенту Турции и выразив соболезнования, Владимир Путин повел себя очень грамотно», — заявил «Ъ» эксперт Международной организации стратегических исследований в Анкаре Керим Хас. Он убежден, что инцидент в Эль-Бабе подтолкнет командования двух стран к более тесной координации своих действий в Сирии.



Судя по первым выступлениям официальных лиц Анкары (и военные, и политики специально подчеркивали, что речь идет о непреднамеренной ошибке со стороны российского самолета), к охлаждению отношений с Москвой этот трагический случай не приведет.

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