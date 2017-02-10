Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Порошенко сообщил о встрече с Трампом
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
9Колесница для королевских похорон
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
8Испанские демоны пробуждают весну
03:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Апелляционный суд признал законным запрет на иммиграционный указ Трампа

Апелляционный суд в США признал законным решение о приостановке действия указа президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики. Об этом сообщает в четверг, 9 февраля, Reuters.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Судьи апелляционного суда девятого округа в Сан-Франциско, Калифорния, единогласно признали, что государственные интересы могут противоречить целям национальной безопасности.

Они также приняли во внимание свидетельства представителей штатов Вашингтон и Миннесота, которые утверждали, что даже временное исполнение указа Трампа может навредить интересам США, передает РИА Новости.

Сам Трамп пообещал оспорить решение. «Увидимся в суде, на карту поставлена безопасность нашего народа!» — написал президент в Twitter.

5 февраля апелляционный суд отклонил жалобу министерства юстиции США на постановление федерального судьи из Сиэтла, приостановившего действие указа об ужесточении иммиграционной политики.

Читайте также
Судья в КНР назвал Трампа врагом верховенства права

Ранее сам Трамп выражал уверенность в том, что его администрация победит в споре.

Указ о запрете на въезд в США гражданам семи государств (Иран, Ирак, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан), в которых ислам является господствующей религией, был подписан Трампом 27 января. Кроме того, на 120 дней был приостановлен прием беженцев из Сирии.

Решение Трампа вызвало массовые протесты. 3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт отменил ограничения на поездки в США граждан семи стран, попавших под действие президентского указа.

Комментарии
2
Сергей Зауглов
Браво независимому американскому суду! Это Вам, местным ура-патриотам, не Кировлес!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
ВенКов
АБ, где вы! Похвалите апелляционный суд США, и воздайте хвалу западной демократии. Форум ждет!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин рассказал, что будет с Россией в будущем
Источник рассказал о реакции Турции на позицию РФ по удару ВКС
Сборная России по хоккею стартовала с победы на этапе Евротура
Генетики установили родственные связи у 83% россиян
Володин назвал закон о семейных побоях «исправлением ошибки»
Скончался один из изобретателей метода МРТ
В Бразилии более 100 человек погибли, пока полицейские бастовали
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Государство застрахует всех дольщиков
Цены на «первичку» и «вторичку» в Петербурге сравнялись
Жильцов новостроек предложили освободить от оплаты капремонта
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь