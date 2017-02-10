Апелляционный суд признал законным запрет на иммиграционный указ Трампа

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Судьи апелляционного суда девятого округа в Сан-Франциско, Калифорния, единогласно признали, что государственные интересы могут противоречить целям национальной безопасности. Они также приняли во внимание свидетельства представителей штатов Вашингтон и Миннесота, которые утверждали, что даже временное исполнение указа Трампа может навредить интересам США, передает РИА Новости. Сам Трамп пообещал оспорить решение. «Увидимся в суде, на карту поставлена безопасность нашего народа!» — написал президент в Twitter.

5 февраля апелляционный суд отклонил жалобу министерства юстиции США на постановление федерального судьи из Сиэтла, приостановившего действие указа об ужесточении иммиграционной политики.

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