Володин назвал закон о побоях в семье «исправлением ошибки»

«Объективности ради просто надо это признать: раньше была совершена ошибка. И соответственно, побои, имеющие отношение к нанесению ущерба здоровью, но не влекущие его расстройства… ссадины, синяки… Они были отнесены к наказанию куда более жесткому. (…) Ошибку поправили», — сказал он.
Касаясь «закона Яровой», Володин добавил, что на него «надо посмотреть, исходя из правоприменительной практики».
«Необходимо время для того, чтобы мы посмотрели, как реализуется норма, какие возникают проблемы, а дальше уже субъекты законотворческой инициативы, будь это правительство или депутаты, могут инициировать изменения», — отметил Володин.
7 февраля Владимир Путин подписал федеральный закон о переводе домашних побоев, совершенных впервые, из уголовных преступлений в административные правонарушения. За побои в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административная ответственность, при этом за повторные побои ответственность будет наступать по уголовному законодательству. Ранее побои вне семьи, совершенные впервые, квалифицировались как административное правонарушение, а в семье — как уголовное преступление.
Пакет антитеррористических поправок за авторством Ирины Яровой и Виктора Озерова предполагает уголовную ответственность за публичное оправдание терроризма, призывы к насильственному свержению власти и недоносительство о преступлении террористической направленности. Также он обязал операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев.