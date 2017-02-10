Климкин рассказал подробности телефонного разговора Трампа и Порошенко

При этом, он рассказал об особенности последней беседы Порошенко с Трампом, которая состоялась в ночь на 5 февраля.

Климкин заявил, что во время первого разговора Трамп спросил Порошенко, что происходит на Донбассе. «И состоялся, как по мне, очень классный обмен мнениями», — добавил глава МИД.

В частности, он сказал, что первый разговор после инаугурации Трампа планировался в определенной степени как протокольный, но по словам министра, «таким он не стал».

Климкин рассказал, что президент Украины Петр Порошенко провел два телефонных разговора с президентом США Дональдом Трампом, и первый касался знакомства между президентами.

Об этом Климкин сообщил в программе «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Она была очень глубокой по содержанию, поскольку она началась в соответствии с нескольких фраз, приветствия, и сразу перешла к сути, буквально с третьей-четвертой фразы», — заявил Климкин.

Как отметил министр, глава Украинского государства очень подробно проинформировал лидера Соединенных Штатов о ситуации вокруг Авдеевки.

«Очень конкретный разговор, что происходит, почему происходит, и со стороны американского президента звучали очень глубокие вопросы, которые свидетельствуют, что он был пробрифінгований. Он знал факты, и это была действительно хорошая беседа», — подчеркнул Климкин.

Также он добавил, что о некоторых вещах не может говорить.

Как свидетельствует Климкин, во время разговора Порошенко с Трампом, он и заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев присутствовали и слышали содержание разговора.

«Мы слушаем разговор. Относительно участия в разговоре, я воздерживаюсь от деталей, но мы присутствовали на разговоре для того, чтобы работать как команда», — подчеркнул Климкин.

Кроме того, он подтвердил, что на следующей неделе посетит Соединенные Штаты. По его убеждению, новая администрация США знает, какой политики придерживаться, и в чем заключаются ее интересы. «А ее интересы заключаются в том, чтобы поддержать демократическую и европейскую Украину, и чтобы мы никаким образом не вернулись к постсоветской реальности», — заявил Климкин.

Также он рассказал о подготовке визита президента Украины в США для возможной встречи с Трампом.

«Мы общаемся и с Советом национальной безопасности, и с Государственным департаментом. Нам нужно должным образом подготовиться к этой встрече. Поскольку мы имеем несколько вопросов на повестке дня, некоторые предложения в контексте взаимодействия — именно украинской и американской — мы готовим дополнительно. Я хочу их сначала обсудить. Их сейчас обсуждает наш посол (Валерий Чалый), у нас есть несколько дополнительных контактов», — рассказал глава МИД.

В то же время он высказал свое мнение и в контексте короткой встречи лидера политической партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с Трампом в рамках Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне .

«Я считаю, что очень грустно, когда наши политики — и неважно кто — используют очень важные международные встречи в сугубо внутриполитических целях. И я это считаю как лично, так и как министр. Если у нас так все ездили, вся Верховная Рада встречалась и продвигала наши интересы, я бы за это был аж двумя руками. Но на самом деле, это, увы, не так. Давайте работать на государство, на Украину, а не на внутриполитическую борьбу», — заявил министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко заявил, что его визит в США для встречи с президентом Дональдом Трампом состоится в ближайшее время.