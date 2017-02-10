Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с иностранными лидерами

«Мы изучаем ситуацию, и она вызывает тревогу», — цитирует Спайсера газета The Hill. По его словам, «некоторые из этих утечек представляют собой очевидное нарушение существующих правил и законов».

Представитель Белого дома не уточнил, какого рода расследования проводятся. В то же время он подчеркнул, что глава государства лично обеспокоен сложившейся ситуацией.