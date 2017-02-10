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06:51 (мск), источник: РИА Новости

Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с иностранными лидерами

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Администрация США изучает, каким образом в прессе появляется информация о телефонных разговорах президента Дональда Трампа с иностранными лидерами, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Источник: AP 2016

«Мы изучаем ситуацию, и она вызывает тревогу», — цитирует Спайсера газета The Hill. По его словам, «некоторые из этих утечек представляют собой очевидное нарушение существующих правил и законов».

Представитель Белого дома не уточнил, какого рода расследования проводятся. В то же время он подчеркнул, что глава государства лично обеспокоен сложившейся ситуацией.

Конечно, он обеспокоен этим. Сам факт того, что он не может вести переговоры без утечек вызывает опасения.
Шон Спайсерофициальный представитель Белого дома
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Ранее агентство Рейтер сообщало, что в ходе недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп назвал неудачным договор СНВ-3.

В ходе регулярного брифинга Спайсер отказался обсуждать тему, отметив, что это была частная беседа между двумя лидерами.

Кроме того, СМИ сообщали, что Трамп жестко разговаривал с премьер-министром Австралии и президентом Мексики.

Сам глава американской администрации позднее опровергал эти сообщения.

Комментарии
1
дядя Коля
Хакеры ?......Чьи ?
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