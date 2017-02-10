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08:36 (мск), источник: Интерфакс

Стена на границе с Мексикой обойдется США в $21,6 млрд

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — Строительство стены на границе с Мексикой обойдется США в 21,6 млрд долларов и займет около трех лет, сообщает в четверг CNBS со ссылкой на отчет американского министерства внутренней безопасности.

Источник: Reuters

План, составленный ведомством, предполагает строительство 2000 км стен и заборов к 2020 году.

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Перед стеной

Отмечается, что цифра в 21,6 млрд намного выше, чем все, которые назывались до сих пор. Так, Дональд Трамп во время предвыборной кампании говорил о 12 млрд долларов; в конгрессе стену оценивали в 15 млрд.

В Белом доме этот план комментировать отказались, сославшись на то, что сам президент его пока не видел.

Тем не менее, сообщается, что администрация рассчитывает получить одобрение конгресса уже этой весной и начать строительство осенью.

Предполагалось, что работы авансируют за счет американских налогоплательщиков, однако потом к финансированию привлекут Мексику. При этом в Мехико неоднократно заявляли, что платить за стену не будут.

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