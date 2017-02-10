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07:03 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Городецкий обсудил с дипломатами развитие Новосибирской области

Новосибирские строители получат инвестиции от немецких компаний, фермеры — белорусскую сельхозтехнику, а горожане — выступления лучших израильских артистов. Международные связи региона и их перспективы обсудили сегодня в областном правительстве, губернатор встретился с дипломатами.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: Те задачи, которые мы как орган власти решаем на месте по улучшению комфортности жизни, экономике невозможно решить в изолированной ситуации, только вот так. Только опираясь на опыт, взаимодействие, интеграцию с другими странами. Поэтому благодарен вам за то, что вы по своей линии, по своей миссии много делаете, много предлагаете.

Сегодня у региона два десятка соглашений с иностранными государствами. За год заметно активизировались экономические связи — торговый оборот составил более 3 миллиардов долларов. Главные партнеры по экспорту — Индия, Казахстан, Украина. Каналы импорта — это Китай, США и Германия. Немецкий консул отметил комфортные условия работы, созданные для посольства в Новосибирске и желание сделать все, чтобы местные студенты и школьники чаще изучали немецкий язык. Белорусы настроены на сотрудничество в области промышленности и науки. Узбекистан надеется наладить прямые поставки овощей и фруктов. Директор израильского культурного центра рассказала об удачном обмене знаниями в прошлом году, когда Новосибирск был столицей дизайна.

Ирис Цвайг, директор Израильского культурного центра: Здесь было два очень серьезных наших дизайнера, которые дали лекции в университетах, которые познакомили с нашими технологиями. И получились очень хорошие контакты, которые продолжаются, и нам это очень приятно, конечно.

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