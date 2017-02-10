Мэрия Новосибирска расставила приоритеты в развитии города

Предложили три основных направления. Зеленый город, транспорт и дороги, социальная инфраструктура. Вместе с общественностью, экспертами в январе уже обсудили, как сделать, чтобы город утопал в зелени. И не стоял в пробках. Сегодня жителей пригласили принять участие в дискуссии на тему социальной инфраструктуры. Чего не хватает прежде всего? Участники высказали единое мнение.

Сергей Ганжа, профессор Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии: Самая болевая точка вообще в социальной инфраструктуре — это детские сады и школы. Почему? Потому что, если мы хотим комфортный город получить, как жители, мы должны быть гарантированно застрахованы. То есть дети будут присмотрены, воспитаны, обучены и здоровы.

В каждом районе города сегодня возводят по несколько новых жилых комплексов. В мэрии нашли решение, как строить новые детсады и школы.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: И мы сегодня привлекаем к решению этих проблем частных инвесторов. А конкретно, если говорить, то застройщиков. Надо сказать, что откликаются сегодня достаточно активно. Те, кто занимается комплексным освоением строительных площадок. Крупные компании. За их счет сегодня фактически идет разработка проектов зданий новых школ и привязка их к местности. Даже строительство. Без школ, без детских садов — их кварталы становятся в конечном итоге не конкурентоспособными, мало интересны.