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06:23 (мск), источник: AmurMedia.ru

Секретарь регполитсовета ЕР в Хабаровском крае заступился за товарища по партии Шустову

По мнению Сергея Луговского, дело не уголовное, а административно-хозяйственное, оргвыводов по партийной линии не требующее.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 февраля, AmurMedia.

Секретарь регполитсовета «Единой России» защищает сотоварища по партии Наталью Шустову, директора Советско-Гаванского промышленно-технологического техникума, в котором сейчас по инициативе следственных органов идет проверка. Проверку ведут по поводу, с которым столкнуться может руководитель любого хозяйствуюшего субъекта, сообщил секретарь регполитсовета ЕР в Хабаровском крае Сергей Луговской.

— Кто-то из бывших работников техникума написал жалобу, правоохранительные органы, естественно, реагируют на нее. Это стандартная ситуация, которая может возникнуть у любого руководителя в любом хозяйствующем субъекте с работником, который считает, что он был неправильно уволен. Поэтому идет проверка, по ее итогам и будет выяснена истина. Так что это вполне обычная ситуация, которая просто привязана оказалась к выборам в Ванинском районе, ей придали политическую окраску — сообщил Сергей Луговской.

Проверку в Советско-Гаванском промышленно-технологическом техникуме, который возглавляет Наталья Шустова, ведут сотрудники полиции, причем в интересах другого следственного органа. В ходе проверки, по неофициальной информации, была проведена выемка документов.

Наталья Шустова известна в крае стала после того, как баллотировалась в главы администрации Ванинского района. Однако неудачно: пройдя конкурсный этап и даже неожиданно резво обойдя сильных претендентов из числа действующей районной власти, она «провалилась» на голосовании. За нее проголосовало только 2 из 14 депутатов при «проходном балле» в 10 голосов.

Помимо Шустовой в выборной кампании, но не района, а поселка Ванино, отметились и другие сотрудники техникума. Из 15 кандидатов в депутаты Совета поселка Ванино шестеро было из промышленно-технологического техникума. Попали в Совет в итоге четверо.

Сергею Луговскому как секретарю регполитсовета ЕР и выходцу из Советско-Гаванского района известны подозрения в отношении Натальи Шустовой. Именно их сейчас бурно обсуждают жители Ванино и Совгавани.

Ванинцы бурно обсуждают проверку в вверенном Шустовой техникуме — депутат Хабкрайдумы.

— Насколько я понял, в жалобе используются фразы «с чьих-то слов», «возможно», которые не наводят напрямую на утверждение, что есть коррупциогенный фактор, — говорит Сергей Луговской.

Никаких оргвыводов в отношении Натальи Шустовой, по словам секретаря регполитсовета «Единой России», пока не планируется.

— Мы все-таки хотели бы дождаться результатов проверки. Это не уголовное дело, его ведь не возбудили, и у нас нет оснований сегодня привязывать хозяйственную деятельность к партийной. А вообще членство в партии приостанавливается, если человек осужден, — отметил Сергей Луговской и добавил: — Ситуацию мы, конечно, будем держать под контролем.

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