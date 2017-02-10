МИД: в США ведутся дискуссии о предоставлении оружия

«Помощь в том, каким образом нам добиться от России выполнения минских договоренностей, и очень четкая позиция по Крыму, и помощь в вопросах, каким образом достичь — и это наша цель, задекларированная в НАТО, до 2020 года для нашей безопасности и оборонного сектора — стандартов НАТО», — подчеркнул Климкин.

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Дискуссии с США относительно предоставления Украине оружия ведутся, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала «1+1». Он выразил убеждение, что в США отстаивают последовательную позицию относительно помощи Украине и в предоставлении помощи для проведения реформ.

Кроме того Климкин заявил, что речь идет также о материальных ресурсах.

«Во-первых, речь идет о деньгах, и каждый из этих лет нам предоставлялась очень существенная финансовая помощь. Сейчас в Конгресс, как вы знаете, внесен проект закона, и это очень серьезная помощь. Мы получали оружие, мы должны сказать честно, не летальное, но сейчас дискуссии относительно этого ведутся, но это очень важное оружие, которое нам очень помогло. Например, контрбатарейное оружие. Например, тренировка», — сказал Климкин.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.