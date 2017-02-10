СМИ: большинство многоцелевых подлодок Великобритании вышли из строя
Журналисты отмечают, что это первый случай за последние десятилетия, когда у королевства нет действующих многоцелевых подводных лодок.
Журналисты отмечают, что это первый случай за последние десятилетия, когда у королевства нет действующих многоцелевых подводных лодок.
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Большая часть подводных лодок ВМС Великобритании, оснащенных крылатыми ракетами «Томагавк», находится в нерабочем состоянии. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
По информации издания, семь субмарин вышли из строя, еще девять либо уже находятся на ремонте, либо вскоре будут на него отправлены. Только одна подлодка типа Astutе находится в море на испытаниях по окончании технического обслуживания, однако и она еще не скоро сможет приступить к выполнению задач.
Как отмечает газета, впервые за несколько десятилетий у Великобритании нет действующих многоцелевых подводных лодок.
Главы оборонных ведомств тщательно скрывают эту информацию от
Наши сволочные олигархи которых они спрятали от правосудия научили их пилить военный бюджет , с чем их и поздравляем ...