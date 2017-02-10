Художественные фильмы о Хабаровском крае предложил снять Вячеслав Шпорт
Министр культуры РФ Владимир Мединский уже поддержал эту идею; теперь региональным властям предстоит найти сценариста.
Министр культуры РФ Владимир Мединский уже поддержал эту идею; теперь региональным властям предстоит найти сценариста.
Фильмы о прошлом и настоящем Дальнего Востока, в том числе и Хабаровского края, предложил снять губернатор Вячеслав Шпорт. По мнению главы краевого правительства, это позволит повысить привлекательность региона для молодежи. Эту идею Вячеслав Шпорт озвучил на рабочей встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским, которая состоялась накануне в Москве, сообщает портал «Губерния».
«Проговорили, что неплохо было бы создать художественные фильмы о нашей истории Дальнего Востока — Невельской,
Министр культуры и губернатор Хабаровского края также обсудили реконструкцию Драматического театра в
Кроме того, Вячеслав Шпорт представил два масштабных проекта —