Художественные фильмы о Хабаровском крае предложил снять Вячеслав Шпорт

Фильмы о прошлом и настоящем Дальнего Востока, в том числе и Хабаровского края, предложил снять губернатор Вячеслав Шпорт. По мнению главы краевого правительства, это позволит повысить привлекательность региона для молодежи. Эту идею Вячеслав Шпорт озвучил на рабочей встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским, которая состоялась накануне в Москве, сообщает портал «Губерния».

«Проговорили, что неплохо было бы создать художественные фильмы о нашей истории Дальнего Востока — Невельской, Муравьев-Амурский, открытие земель Дальнего Востока. Показать бы фильмы о промышленности, о производстве, о рабочем человеке, о рабочем классе. Министр поддержал идеи, договорились, что надо найти хорошего сценариста, сценарий сделать. Поддержка будет. Направление хорошее, востребовано у молодежи. Таких фильмов сегодня нет, и их не хватает», — рассказал Вячеслав Шпорт.

Министр культуры и губернатор Хабаровского края также обсудили реконструкцию Драматического театра в Комсомольске-на-Амуре — здесь возникли трудности с федеральным финансированием. Глава Минкультуры пообещал, что проблема будет решена и реконструкция завершится в этом году.