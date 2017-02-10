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07:29 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Виктор Толоконский: «Я благодарен Андрею Тихонову за работу в «Енисее»

Губернатор заявил, что часть поставленных перед командой задач уже выполнена.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский признался, что благодарен главному тренеру футбольного «Енисея» Андрею Тихонову за работу. Легендарный футболист возглавил команду в июне прошлого года.

«Да, я благодарен Андрею Тихонову. Он очень рисковал, и я в чем-то тоже. Но он больше, поскольку команды летом еще не было. Она потеряла право выступать в Футбольной национальной лиге. Игроки все разъехались, и когда Тихонов приехал, их оставалось 5 или 6.

РФС дало нам место в лиге из-за того, что одна из команд отказалась участвовать — то есть не по спортивным заслугам, а авансом или за счет прошлых побед. С этого мы начинали в июне. Сейчас команда ушла на зимний перерыв на четвертом месте, которое дает право играть с командами Премьер-лиги за место в ней. Команда сейчас на сборах, ее состав пополнился очень интересными футболистами, — рассказал Толоконский «Интерфаксу».

Губернатор отметил, что перед началом сезона не было задачи выхода в РФПЛ. При этом «Енисею» удалось вернуть болельщиков на стадион и создать боеспособную команду.

«Когда в холодные дни игры проходят в манеже, он практически заполнен. По первой половине чемпионата посещаемость в Красноярске была одной из самых высоких в Футбольной национальной лиге. А ведь раньше это была серьезная проблема, когда на игру приходило 600−700 зрителей — жутковатое зрелище… Поэтому я просил, конечно же, вернуть болельщиков. Теперь команда борется, побеждает, показывает интересную игру.

В начале марта чемпионат возобновится, и болельщики у меня спрашивают, не будем ли мы против, чтобы команда завоевала место в Премьер-лиге. Я говорю, что потянем. Это трудно и потребует дополнительных средств, но интерес людей дороже, — заявил Толоконский.

Также губернатор похвалил Тихонова, отметив его талант как игрока, так и тренера.

«У нас есть очень неплохие традиции: здесь играли великие футболисты и работали известные тренеры. И Андрей, несмотря на то, что это его первая работа в качестве главного тренера, и здесь проявляет свой большой талант. Если раньше Тихонов был кумиром как игрок, то сегодня к этим характеристикам добавляется положение мудрого, сильного, целеустремленного, если хотите, фартового тренера, который умеет завоевывать победы», — сказал Толоконский.

В ноябре глава региона поддержал «Енисей», который сейчас находится в числе лидеров ФНЛ. Тогда губернатор заявил, что команда получит дополнительное финансирование, если выйдет в Премьер-лигу.

Напомним, «Енисей» после 24 матчей занимает 4-е место в Футбольной национальной лиге. В активе красноярцев 37 очков. Нынешнее положение позволяет команде бороться за выход в РФПЛ.

Всего в ФНЛ предстоит провести 38 игр. Решающие матчи первенства пройдут в мае. Тогда же определятся соперники клубов ФНЛ по стыковым матчам из числа команд Премьер-лиги.

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