Виктор Толоконский: «Я благодарен Андрею Тихонову за работу в «Енисее»
Губернатор заявил, что часть поставленных перед командой задач уже выполнена.
Губернатор заявил, что часть поставленных перед командой задач уже выполнена.
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский признался, что благодарен главному тренеру футбольного «Енисея» Андрею Тихонову за работу. Легендарный футболист возглавил команду в июне прошлого года.
«Да, я благодарен Андрею Тихонову. Он очень рисковал, и я в
РФС дало нам место в лиге
Губернатор отметил, что перед началом сезона не было задачи выхода в РФПЛ. При этом «Енисею» удалось вернуть болельщиков на стадион и создать боеспособную команду.
«Когда в холодные дни игры проходят в манеже, он практически заполнен. По первой половине чемпионата посещаемость в Красноярске была одной из самых высоких в Футбольной национальной лиге. А ведь раньше это была серьезная проблема, когда на игру приходило 600−700 зрителей — жутковатое зрелище… Поэтому я просил, конечно же, вернуть болельщиков. Теперь команда борется, побеждает, показывает интересную игру.
В начале марта чемпионат возобновится, и болельщики у меня спрашивают, не будем ли мы против, чтобы команда завоевала место в
Также губернатор похвалил Тихонова, отметив его талант как игрока, так и тренера.
«У нас есть очень неплохие традиции: здесь играли великие футболисты и работали известные тренеры. И Андрей, несмотря на то, что это его первая работа в качестве главного тренера, и здесь проявляет свой большой талант. Если раньше Тихонов был кумиром как игрок, то сегодня к этим характеристикам добавляется положение мудрого, сильного, целеустремленного, если хотите, фартового тренера, который умеет завоевывать победы», — сказал Толоконский.
В ноябре глава региона поддержал «Енисей», который сейчас находится в числе лидеров ФНЛ. Тогда губернатор заявил, что команда получит дополнительное финансирование, если выйдет в
Напомним, «Енисей» после 24 матчей занимает 4-е место в Футбольной национальной лиге. В активе красноярцев 37 очков. Нынешнее положение позволяет команде бороться за выход в РФПЛ.
Всего в ФНЛ предстоит провести 38 игр. Решающие матчи первенства пройдут в мае. Тогда же определятся соперники клубов ФНЛ по стыковым матчам из числа команд