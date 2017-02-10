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09:46 (мск), источник: ДЕЙТА

Депутаты и прокуратура Приморья попеняли Владивостоку на бродячих собак

15 законопроектов, внесенных прокурором Приморья, были приняты в 2016 году депутатами краевого парламента. Об этом, по информации ИА Дейта, на расширенном заседании коллегии региональной прокуратуры при участии замгенпрокурора Юрия Гулягина сообщил председатель Законодательного Собрания Александр Ролик.

Источник: zspk.gov.ru

В работе коллегии под председательством прокурора края Сергея Бессчасного также приняли участие губернатор Владимир Миклушевский, уполномоченный по правам человека Валерий Розов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Марина Шемилина, уполномоченный по защите прав детей Анна Личковаха, руководители правоохранительных органов края, городские, районные, межрайонные и специализированные прокуроры края.

По мнению спикера краевого парламента, взаимодействие между Законодательным Собранием и приморской прокуратурой находится на высоком уровне.

«Оперативность в подготовке обоснованных заключений на наши законопроекты, квалифицированные разъяснения возникающих у депутатов вопросов существенно облегчают нашу работу, — сообщил Александр Ролик. — Рекомендации, а иногда и требования прокуратуры, касающиеся законотворческой работы, нами обязательно учитываются».

Так, по результатам выступления прокурора Приморского края на заседании Законодательного Собрания в ноябре прошлого года разработан план реализации озвученных замечаний и предложений. В частности, парламентарии приступили к разработке концепции закона «О профилактике правонарушений в Приморском крае», на постоянный депутатский контроль взят ход строительства Приморского краевого онкологического диспансера.

Выступая на расширенном заседании коллегии, Александр Ролик особо заострил внимание на проблеме безнадзорных животных. Краевой закон наделил органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов полномочиями по отлову, лечению и содержанию бездомных животных.

«Однако на большей части территории края органы местного самоуправления не реализуют эти полномочия, самоустраняются даже от попытки что-то сделать, — констатировал спикер парламента. — Особенно тревожная ситуация складывается на территории Владивостокского и ряда других городских округов. Почему-то в Уссурийске и в Хасанском районе получается исполнять эти полномочия, причем в пределах тех средств, которые в виде субвенций выделены этим муниципальным образованиям».

Александр Ролик предложил инициировать прокурорскую проверку исполнения органами местного самоуправления возложенных на них полномочий в этой сфере. Он также пригласил Сергея Бесчастного и его коллег принять участие в депутатских слушаниях по данному вопросу, которые состоятся в марте.

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