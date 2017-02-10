Общественная палата края сформировала органы управления

У председателя Дмитрия Красильникова появилось два заместителя, ими стали экс-депутат заксобрания Владимир Алистратов и советник председателя совета директоров ГК «Метафракс» Мария Коновалова.



Сформированы пять постоянно действующих комиссий: по развитию экономики и инфраструктуры (ее возглавил директор Центра стратегических исследований и разработок, начальник управления стратегического развития ПГНИУ Олег Ганин); по культуре, спорту и молодежной политике (директор Театра-Театра Анатолий Пичкалев); по развитию институтов гражданского общества (гендиректор ООО «Социальный консалтинг» Нина Самарина); по образованию, здравоохранению и социальной защите (главврач «Центра медицинской профилактики» Марина Другова); по работе с обращениями граждан и регламенту (руководитель РОО «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова).



В Совет палаты вошли ее председатель и заместители, руководители комиссий, а также представитель региона в федеральной Общественной палате Светлана Денисова.