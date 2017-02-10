Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Девять продуктов, которые утоляют жажду
"Беларусь уйдет на Запад": почему Лукашенко ссорится с Россией
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
8Испанские демоны пробуждают весну
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
08:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Общественная палата края сформировала органы управления

Члены Общественной палаты Пермского края завершили процесс формирования органов управления и структуры палаты.

У председателя Дмитрия Красильникова появилось два заместителя, ими стали экс-депутат заксобрания Владимир Алистратов и советник председателя совета директоров ГК «Метафракс» Мария Коновалова.

Сформированы пять постоянно действующих комиссий: по развитию экономики и инфраструктуры (ее возглавил директор Центра стратегических исследований и разработок, начальник управления стратегического развития ПГНИУ Олег Ганин); по культуре, спорту и молодежной политике (директор Театра-Театра Анатолий Пичкалев); по развитию институтов гражданского общества (гендиректор ООО «Социальный консалтинг» Нина Самарина); по образованию, здравоохранению и социальной защите (главврач «Центра медицинской профилактики» Марина Другова); по работе с обращениями граждан и регламенту (руководитель РОО «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова).

В Совет палаты вошли ее председатель и заместители, руководители комиссий, а также представитель региона в федеральной Общественной палате Светлана Денисова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дональда Трампа не допускают до санкций
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с Путиным
СМИ раскрыли подробности инцидента с ударом ВКС РФ в Сирии
Стена на границе с Мексикой обойдется США в $21,6 млрд
Генетики установили родственные связи у 83% россиян
СМИ: большинство ударных подлодок Великобритании вышли из строя
Фигуранты дела «Шалтая-Болтая» не пошли на сделку со следствием
В Бразилии более 100 человек погибли, пока полицейские бастовали
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Государство застрахует всех дольщиков
Цены на «первичку» и «вторичку» в Петербурге сравнялись
Жильцов новостроек предложили освободить от оплаты капремонта
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь