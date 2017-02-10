Общественная палата края сформировала органы управления
Члены Общественной палаты Пермского края завершили процесс формирования органов управления и структуры палаты.
Члены Общественной палаты Пермского края завершили процесс формирования органов управления и структуры палаты.
У председателя Дмитрия Красильникова появилось два заместителя, ими стали
Сформированы пять постоянно действующих комиссий: по развитию экономики и инфраструктуры (ее возглавил директор Центра стратегических исследований и разработок, начальник управления стратегического развития ПГНИУ Олег Ганин); по культуре, спорту и молодежной политике (директор
В Совет палаты вошли ее председатель и заместители, руководители комиссий, а также представитель региона в федеральной Общественной палате Светлана Денисова.