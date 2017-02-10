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07:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Врио губернатора намерен улучшить качество медицинских услуг в Пермском крае

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников провел совещание по вопросам здравоохранения в регионе.

Источник: РИА "Новости"

На встрече присутствовали заместитель председателя регионального правительства Татьяна Абдуллина, министр здравоохранения края Вадим Плотников, главврачи ведущих медицинских организаций, представители территориального Фонда ОМС.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства. Максим Решетников обозначил членам правительства основную проблему системы здравоохранения: «С моей точки зрения уровень ресурсов, который на сегодняшний момент в системе здравоохранения существует, и уровень удовлетворенности населения услугами здравоохранения в крае, мне кажется, друг другу не соответствуют. Иными словами, за эти деньги жители Прикамья должны получать большие результаты».

На совещании было отмечено, что на программы обязательного медицинского страхования, по которой получают бесплатную медицинскую помощь жители Прикамья, в 2017 году будет направлено 26,5 млрд руб. По сравнению с прошлым годом возросло финансирование на поликлиники (общая сумма 9,6 млрд руб.), на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (1,7 млрд руб.). На уровне 2016 года осталось финансирование Скорой медицинской помощи — 1,7 млрд руб.

На совещании главврачи медицинских организаций Перми обозначили проблемные вопросы, с которыми сталкиваются пациенты. В первую очередь, это жалобы на отсутствие «узких» специалистов в поликлиниках, необходимость проведения капремонтов в зданиях, проблема клиентоориентированности сотрудников регистратуры в больницах и поликлиниках.

Максим Решетников обратил внимание на необходимость дальнейшего развития высокотехнологичной медпомощи — развивать нужно те направления, по которым пермскими врачами проводятся успешные операции. По итогам совещания Максим Решетников поручил региональному министерству здравоохранения организовать работу по ремонту медицинских организаций с целью повышения доступности медицинской помощи жителям Прикамья.

«Нам необходимо в достаточно сжатые сроки выработать систему первоочередных шагов, которые надо сделать, чтобы жители края почувствовали улучшение в работе медицинских учреждений и качестве предоставляемых ими услуг» — завершил совещание М. Решетников. Глава региона подчеркнул, что вопросы здравоохранения находятся в фокусе внимания краевых властей, поэтому совещания с главврачами будут проводиться на регулярной основе.

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