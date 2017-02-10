Генерал США потребовал увеличить воинский контингент в Афганистане

В январе, как сообщало издание Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с афганским коллегой Ашрафом Гани отмечал, что рассматривает вопрос о наращивании воинского контингента.

Выступая в оборонном комитете сената в четверг, генерал заявил, что он «испытывает недостаток в несколько тысяч человек» для подготовки местных военных и оказания им помощи, отметив, что сегодня американские войск в Афганистане «пребывают в тупиковой ситуации».

В минувший четверг президенты вновь пообщались по телефону. Как сообщил по итогам беседы Белый дом, стороны «рассмотрели возможности укрепления двухсторонних отношений в таких областях, как безопасность, сотрудничество в борьбе с терроризмом, экономическое развитие».

Пресс-секретарь Трампа сказал журналистам, что прежде чем дать ответ на запрос Николсона об увеличении численности войск, президент «спросит совета» у министра обороны Джеймса Мэттиса.

В настоящее время в Афганистане дислоцированы около 13 тыс. военнослужащих стран НАТО, половина из них — американцы.

Одновременно Николсон обвинил Россию и Иран в поддержке афганских талибов, что преследует цели подрыва усилий и ослабления позиций НАТО в Афганистане. «Когда я смотрю на действия Росси и Ирана в Афганистане, мне представляется, что они частично хотят подорвать США и НАТО», — заявил генерал.