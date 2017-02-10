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08:51 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Насалик: Украина может отказаться от антрацита из Донбасса

Игорь Насалик также отметил, что в случае отказа придется найти порядка 15 млрд дополнительных средств.

Источник: Telegraf.com.ua

В Украине есть достаточно ресурсов для того, чтобы отказаться от угля антрацитовой группы, которое поступает из Донбасса, в случае принятия соответствующего политического решения. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Если будет принято политическое решение и на уровне государства скажут, блокируем и больше не идет никакой обмен товарами, в Украине достаточно ресурсов для того, чтобы выйти полностью без антрацитовой группы», — сообщил министр.

«Надо понять сразу, это 15 миллиардов дополнительных средств, и мы должны понять, что эти 15 миллиардов… за чей счет бал будет», — сказал Насалик.

Со слов министра, эти 15 млрд лягут на плечи экономики и потребителей.

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