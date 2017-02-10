На пост главы исполкома свердловских «медведей» возвращается Косинцев

Руководителем исполкома свердловского отделения «Единой России» станет депутат гордумы Екатеринбурга Александр Косинцев. Его официальное утверждение состоится 10 февраля, сообщили собственные источники «Уралинформбюро».

Пост главы исполкома освободился в декабре 2016 года с окончанием трудового контракта Ивана Корякина, вслед за которым ушли многие работники комитета.

Долгое время единороссы пытались найти преемника Корякину, но ни один кандидат не получал поддержки всех заинтересованных сторон. В январе наиболее вероятным кандидатом на партийный пост считался помощник депутата Заксобрания Александра Серебренникова Андрей Шумейко, однако его кандидатура не прошла согласование в Москве.

Стоит отметить, что Александр Косинцев уже занимал должность главы исполкома. Он сложил полномочия в 2014 году.