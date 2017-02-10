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08:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Антон Бахлыков все же покинет краевое правительство

И.о. министра финансов края Антон Бахлыков, накануне написавший заявление об уходе с занимаемой должности, уже получил в Минфине расчет и сегодня покинет свой пост. Об этом «Ъ» сообщил источник в правительстве края.

Ранее ряд пермских СМИ сообщали о том, что врио губернатора Максим Решетников не стал подписывать поданное господином Бахлыковым заявление об уходе. Собеседник в кабмине утверждает, что заявление не было подписано только потому, что глава региона находился с рабочим визитом в Москве.

Антон Бахлыков был назначен и.о. министра финансов в конце января этого года, по итогам административной реформы, инициированной прежним губернатором Прикамья Виктором Басаргиным. Ранее господин Бахлыков возглавлял территориальный Фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) по Пермскому краю. До приезда в Прикамье он руководил ТФОМС в Ханты-Менсийском автономном округе, Тюменской и Свердловской областях.

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