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08:42 (мск), источник: Publika.md

Мариан Лупу побывал в Брюсселе, где встретился с руководством Европарламента

Демократ Мариан Лупу завершил рабочий визит в Брюссель, где в качестве сопредседателя межпарламентской ассамблеи Евронест встретился с представителями руководства Европарламента и парламентских групп.

Источник: Publika.md

В рамках дискуссий стороны обсудили необходимость развития диалога между структурами Евросоюза и странами Восточного партнёрства.

На своей странице в соцсетях Мариан Лупу отметил, что за год, особенно за время председательства Эстонии в ЕС, удалось договориться об активизации деятельности в Евронест, а также ввести в повестку важные вопросы о сотрудничестве с ЕС в политике, экономике, социальной сфере, в области обороны, безопасности и гражданских прав.

Кроме того, во время переговоров Мариан Лупу заверил европейских чиновников, что Молдова продолжит европейский курс, и на это нацелены парламент и правительство страны.

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