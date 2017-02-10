Мариан Лупу побывал в Брюсселе, где встретился с руководством Европарламента

В рамках дискуссий стороны обсудили необходимость развития диалога между структурами Евросоюза и странами Восточного партнёрства.

На своей странице в соцсетях Мариан Лупу отметил, что за год, особенно за время председательства Эстонии в ЕС, удалось договориться об активизации деятельности в Евронест, а также ввести в повестку важные вопросы о сотрудничестве с ЕС в политике, экономике, социальной сфере, в области обороны, безопасности и гражданских прав.

Кроме того, во время переговоров Мариан Лупу заверил европейских чиновников, что Молдова продолжит европейский курс, и на это нацелены парламент и правительство страны.