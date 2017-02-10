Куйвашев назначил нового замминистра строительства

На должности замминистра строительства Дубровин будет курировать вопросы строительства жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилфонда. Кроме того, он будет заниматься программами, реализуемыми Фондом жилищного строительства.

Ранее Игорь Дубровин занимал должность руководителя Регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа.

«В управлении руководил работами по строительству объектов Минобороны России в Центральном военном округе — на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Таджикистане, Киргизии и Казахстане. Занимался подготовкой исходно-разрешительной документации, осуществлением строительного контроля и технического надзора при проведении проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ», — сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Должность замминистра строительства и инфраструктуры Свердловской области оставалась свободной после того, как занимавший ее Сергей Киселев перешел в «Корпорацию развития Среднего Урала».