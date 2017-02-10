Владимир Путин наградил главу РМК орденом Дружбы
Президент Владимир Путин наградил председателя совета директоров «Русской медной компании» Игоря Алтушкина орденом Дружбы.
Президент Владимир Путин наградил председателя совета директоров «Русской медной компании» Игоря Алтушкина орденом Дружбы.
Об этом Накануне.RU сообщили в
«Поводом для награждения стали, по некоторой информации, не только достигнутые трудовые успехи и многолетняя добросовестная работа, но и вклад Игоря Алтушкина в укрепление международных деловых связей на евразийском пространстве», — говорится в сообщении
Напомним, в Челябинской области РМК планирует реализовать проект строительства Томинского ГОК. На прошлой неделе компания представила новый проект в рамках круглого стола Общественной палаты Челябинской области, согласно которому, предлагается рекультивировать Коркинский разрез хвостами обогащения Томинского ГОК. Однако не все жители области поддерживают этот проект. В городе и области проходят протестные акции против ГОКа, южноуральцы собирают подписи против его строительства и пишут обращения президенту и в федеральные органы.