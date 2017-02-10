Владимир Путин наградил главу РМК орденом Дружбы

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Поводом для награждения стали, по некоторой информации, не только достигнутые трудовые успехи и многолетняя добросовестная работа, но и вклад Игоря Алтушкина в укрепление международных деловых связей на евразийском пространстве», — говорится в сообщении пресс-службы РМК.

Напомним, в Челябинской области РМК планирует реализовать проект строительства Томинского ГОК. На прошлой неделе компания представила новый проект в рамках круглого стола Общественной палаты Челябинской области, согласно которому, предлагается рекультивировать Коркинский разрез хвостами обогащения Томинского ГОК. Однако не все жители области поддерживают этот проект. В городе и области проходят протестные акции против ГОКа, южноуральцы собирают подписи против его строительства и пишут обращения президенту и в федеральные органы.