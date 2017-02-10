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09:40 (мск), источник: СуперОмск

Меркушев утвердил начальника омского отдела ГИБДД

Как стало известно «СуперОмску», начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушев утвердил начальника отдела ГИБДД УВД по городу Омску.

Им стал подполковник полиции Андрей Миллер.

Ранее Миллер работал в статусе замначальника омского отдела ГИБДД. А с уходом уже прежнего главы омского ГИБДД Дмитрия Зырянова стал врио начальника.

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